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На Волыни судили мужчину, который достал нож во время ссоры с ТЦК

4 января 2025 07:25
Виктория Козырь - редактор
На Волыни судили мужчину за угрозу ножом работникам ТЦК
Работники ТЦК проверяют документы. Фото иллюстративное: скриншот
Виктория Козырь - редактор

В суде рассмотрели дело в отношении жителя села Колодяжное. Он во время конфликта с работниками ТЦК достал нож.

Об этом сообщает Ковель Media.

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Детали инцидента

В селе Колодяжное, неподалеку автозаправки "WOG", произошел конфликт между местным жителем, представителями полиции и военнослужащими территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент завершился судебным разбирательством, которое состоялось в Ковельском горрайонном суде.

По данным следствия, 23 декабря 2024 года около 12:00 обвиняемый мужчина, который официально нигде не работает, вступил в словесную перепалку с представителями полиции и ТЦК.

Он выражался нецензурно, что было квалифицировано по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях как мелкое хулиганство. Во время конфликта мужчина достал нож, объяснив это потребностью защитить себя от, по его мнению, неправомерных действий военнослужащих и полицейских. Кроме того, он отметил, что видел в руках одного из военных газовый баллончик.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Он заявил, что конфликт возник из-за отказа предъявить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы, после чего ему пригрозили задержанием. Мужчина настаивал, что его действия были актом самозащиты, хотя признал возможное превышение пределов допустимого.

Решение суда

Суддя постановил, что материалы дела, включая видео- и письменные доказательства, не подтверждают умышленного нарушения общественного порядка с хулиганскими мотивами. Грубые высказывания мужчины были следствием его несогласия с требованиями полицейских, а не проявлением хулиганства. В связи с этим производство по делу закрыли из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Административные материалы передали Ковельскому районному управлению полиции для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в Киевской области осудили двух мужчин за серию краж в селах.

А во Львове суд наказал мужчину за похищение самоката Bolt.

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