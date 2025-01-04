ТЦК мобилизовал забронированного — суд вынес приговор по делу

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Прикарпатье работники территориального центра комплектования незаконно мобилизовали мужчину, который был забронирован. Суд стал на сторону мобилизованного и признал действия ТЦК неправомерными.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина подал иск в Ивано-Франковский окружной административный суд. Он был забронирован, поскольку работал на железной дороге, однако работники ТЦК и СП мобилизовали его. Мужчина отметил, что работает на железной дороге более 10 лет и предприятие его забронировало. Истец обратился в центр комплектования, поскольку в реестре не отображалась информация о сроке действия его бронирования. Зато работники ТЦК и СП мобилизовали его.

Как отметил в свое оправдание представитель ТЦК, у мужчины во время мобилизации отсрочка закончилась. Он добавил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов не было указано, что мужчина является работником железной дороги.

Решение суда

Суддя рассмотрел доказательства и аргументы сторон. Установили, что на момент мобилизации истец действительно имел действующую отсрочку.

Суд отметил, что работники ТЦК должны были проверить право на отсрочку перед мобилизацией. Иск мужчины удовлетворили — мобилизацию признали противоправной, а приказ о призыве отменили. Воинскую часть обязали уволить мужчину с военной службы.

Напомним, одессит получил повестку, но не пришел на военно-врачебную комиссию. Никаких причин своего поступка он не объяснил. Теперь мужчине придется платить штраф.

В суде рассмотрели дело в отношении жителя села Колодяжное, что на Волыни. Мужчина во время конфликта с работниками ТЦК достал нож.