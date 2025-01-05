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Мужчина игнорировал повестки в ТЦК и ВВК — как его наказал суд

5 января 2025 22:33
Виктория Козырь - редактор
В Хмельницкой области мужчину осудили за игнорирование повесток
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области мужчина игнорировал повестки в территориальный центр комплектации и на прохождение военно-врачебной комиссии. Сначала он был признан временно непригодным, однако впоследствии решение отменили. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В мае 2023 года мужчина прошел медицинский осмотр, где его признали временно непригодным к военной службе до июля. 

Впоследствии ему было предложено получить повестку с определенным сроком прибытия для отправки в составе команды в воинскую часть и прохождения военной службы. Мужчина проигнорировал документ.

В октябре работники ТЦК вручили обвиняемому под личную подпись повестку с целью прохождения повторной военно-врачебной комиссии. Однако он снова не прибыл.

А в ноябре ему снова было предложено получить повестку для прохождения военной службы. Мужчина отказался, о чем составлен акт.

В ходе судебного заседания обвиняемый не признал своей вины, показав суду, что сначала получил повестку для уточнения учетных данных от представителя ТЦК. 

"По указанной повестке прибыл в ТЦК и СП, уточнил свои данные и получил повестку на прохождение ВВК. В течение двух недель проходил медицинский осмотр, сделал дообследование, у него были грыжи с 17-18 лет, в результате чего было обострение болезни. Все медицинские документы предоставлял ВВК. Также он прошел обследование у дерматолога. Ему предоставили заключение ВВК о временной непригодности к военной службе. Пришел в ТЦК, чтобы получить удостоверение, но ему сказали, что надо ехать в областной ТЦК для подтверждения диагноза, он попросился поехать позже", — говорится в приговоре.

Обвиняемый заявил, что не согласен с решением областной ВВК об отмене заключения о временной непригодности к военной службе.

Прокурор предложил мужчине снова поехать в областную ВВК и пройти медицинский осмотр, чтобы подтвердить временную непригодность к военной службе. Он сначала согласился, но когда работник ТЦК выписал направление, обвиняемый усомнился и считал, что ему пытаются снова вручить боевую повестку, поэтому не появился.

Глава ВВК подтвердила, что мужчина был признан временно непригодным на два месяца. Однако из-за изменений в законодательстве, начали пересматривать решения местных ВВК относительно временно непригодных военнообязанных лиц.

Жителя Хмельницкой области направляли для прохождения областной комиссии ВВК для подтверждения диагноза, однако он не являлся. Вследствие этого заключение не было подтверждено.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, военнообязанный направил в ТЦК документы для получения отсрочки от мобилизации, но их не рассмотрели. В ответ мужчина подал иск в суд.

Также на Прикарпатье мужчину, который был забронирован, незаконно мобилизовали работники ТЦК. Суд признал их действия неправомерными.

суд Хмельницкая область мобилизация ВВК ТЦК и СП судебные решения

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