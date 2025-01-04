Молоток судді. Фото: Pexels

Військовозобов'язаний надіслав поштою в ТЦК та СП документи для отримання відстрочки від мобілізації, однак їх відмовились розглядати. Чоловік подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До Львівського окружного адміністративного суду у грудні 2024 року звернувся чоловік, який у червні надсилав ТЦК та СП поштою документи для оформлення відстрочки. Однак центр комплектування проігнорував їх.

Чоловік стверджував, що мав підставу для відстрочки від мобілізації, оскільки утримує свого батька із другою групою інвалідності. Однак в ТЦК відмовились розглядати документи військовозобов'язаного, надіслані поштою. Натомість наполягали на обов'язковій особистій присутності заявника. Зрештою чоловік подав позов у суд.

Рішення суду

Як зазначили у вироку суду, представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та надати свої пояснення. Крім того, у рішенні вказано, що порядком №1487 не передбачено обов'язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Суд вирішив, що комісія не розглянула надіслані позивачем документи та не прийняла рішення про надання чи не надання відстрочки, цим допустили бездіяльність, яка є протиправною. Працівників ТЦК зобов'язали розглянути надіслану позивачем заяву та його документи для отримання відстрочки з прийняттям рішення на розсуд комісії.

Нагадаємо, чоловік, який отримав штраф від ТЦК та СП у розмірі 17 тисяч гривень, подав позов до суду. Суд виявив порушення процедури та скасував постанову.

Суд скасував штраф у 25,5 тисячі гривень, накладений ТЦК на чоловіка за ненадання інформації про сімейний стан, дітей та зміну місця роботи. Суд визнав, що громадянина не можна штрафувати за ненадання даних, які вже є у державних реєстрах.