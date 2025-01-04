ТЦК отказался рассмотреть документы на отсрочку — приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pexels

Военнообязанный направил по почте в ТЦК и СП документы для получения отсрочки от мобилизации, однако их отказались рассматривать. Мужчина подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Львовский окружной административный суд в декабре 2024 года обратился мужчина, который в июне посылал ТЦК и СП по почте документы для оформления отсрочки. Однако центр комплектования проигнорировал их.

Мужчина утверждал, что имел основание для отсрочки от мобилизации, поскольку содержит своего отца со второй группой инвалидности. Однако в ТЦК отказались рассматривать документы военнообязанного, присланные по почте. Вместо этого настаивали на обязательном личном присутствии заявителя. В конце концов мужчина подал иск в суд.

Решение суда

Как отметили в приговоре суда, представитель ТЦК не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление и предоставить свои объяснения. Кроме того, в решении указано, что порядком №1487 не предусмотрена обязанность личного посещения ТЦК и СП для подачи заявления и документов на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Суд решил, что комиссия не рассмотрела присланные истцом документы и не приняла решение о предоставлении или не предоставлении отсрочки, этим допустили бездействие, которое является противоправным. Работников ТЦК обязали рассмотреть направленное истцом заявление и его документы для получения отсрочки с принятием решения на усмотрение комиссии.

Напомним, мужчина, который получил штраф от ТЦК и СП в размере 17 тысяч гривен, подал иск в суд. Суд обнаружил нарушение процедуры и отменил постановление.

Суд отменил штраф в 25,5 тысячи гривен, наложенный ТЦК на мужчину за непредоставление информации о семейном положении, детях и смене места работы. Суд признал, что гражданина нельзя штрафовать за непредоставление данных, которые уже есть в государственных реестрах.