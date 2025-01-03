Чоловік оскаржив штраф ТЦК у 17 тисяч гривень

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Рожищенський районний суд задовольнив позов чоловіка, який оскаржив адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (ч. 3 ст. 210 КУпАП).

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 12 грудня 2024 року.

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Позивач стверджував, що постанова була винесена з порушеннями законодавства.

Суд, розглянувши справу, встановив, що документ, який став підставою для стягнення штрафу, був виданий неуповноваженою особою. Таке процедурне порушення є безумовною підставою для скасування постанови.

Крім того, відповідачі не з’явилися на судове засідання і не надали доказів чи пояснень, що могли б підтвердити правомірність їхніх дій.

Суд визнав постанову № 270/2в ЛРТЦК про адміністративне правопорушення незаконною, скасував її та направив справу на новий розгляд.

Нагадаємо, у Львівській області покарали чоловіка через те, що він не прийшов до ТЦК через алкогольне сп'яніння.

Також у Львові чоловік опинився у суді, бо привласнив ящик з патронами.