Чоловік оскаржив штраф ТЦК у 17 тисяч гривень

Чоловік отримав штраф від ТЦК на 17 тис. грн та подав до суду
Рожищенський районний суд задовольнив позов чоловіка, який оскаржив адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Його було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (ч. 3 ст. 210 КУпАП).
Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 12 грудня 2024 року.
Що відомо про справу щодо оскарження штрафу ТЦК
Позивач стверджував, що постанова була винесена з порушеннями законодавства.
Суд, розглянувши справу, встановив, що документ, який став підставою для стягнення штрафу, був виданий неуповноваженою особою. Таке процедурне порушення є безумовною підставою для скасування постанови.
Крім того, відповідачі не з’явилися на судове засідання і не надали доказів чи пояснень, що могли б підтвердити правомірність їхніх дій.
Суд визнав постанову № 270/2в ЛРТЦК про адміністративне правопорушення незаконною, скасував її та направив справу на новий розгляд.
Нагадаємо, у Львівській області покарали чоловіка через те, що він не прийшов до ТЦК через алкогольне сп'яніння.
Також у Львові чоловік опинився у суді, бо привласнив ящик з патронами.
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