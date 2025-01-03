Мужчина обжаловал штраф ТЦК в 17 тысяч гривен

Судейский молоток. Фото: Freepik

Рожищенский районный суд удовлетворил иск мужчины, который обжаловал административный штраф в размере 17 тысяч гривен. Он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил воинского учета (ч. 3 ст. 210 КУоАП).

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 12 декабря 2024 года.

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Истец утверждал, что постановление было вынесено с нарушениями законодательства.

Суд, рассмотрев дело, установил, что документ, который стал основанием для взыскания штрафа, был выдан неуполномоченным лицом. Такое процедурное нарушение является безусловным основанием для отмены постановления.

Кроме того, ответчики не явились на судебное заседание и не предоставили доказательств или объяснений, которые могли бы подтвердить правомерность их действий.

Суд признал постановление № 270/2в ЛРТЦК об административном правонарушении незаконным, отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, во Львовской области наказали мужчину из-за того, что он не пришел в ТЦК из-за алкогольного опьянения.

Также во Львове мужчина оказался в суде, потому что присвоил ящик с патронами.