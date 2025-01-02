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Суд скасував штраф за відсутність оновлення даних у ТЦК — деталі

2 січня 2025 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд скасував штраф 25,5 тисячі грн за дані для ТЦК
Молоток судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Ленінський районний суд Миколаєва скасував штраф у 25,5 тисячі гривень, накладений ТЦК на чоловіка за ненадання інформації про сімейний стан, дітей та зміну місця роботи. Суд визнав, що за новим законодавством громадянина не можна штрафувати за ненадання даних, які вже є у державних реєстрах.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи №489/4119/24, 24 травня 2024 року ТЦК визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 210 КУпАП через відсутність оновлених облікових даних. Позивач зазначив, що з 2009 року не оновлював дані у військовому комісаріаті, хоча за цей час одружився, став батьком і змінив місце роботи.

ТЦК посилалося на пункт 8 Правил військового обліку, згідно з яким громадяни мають повідомляти про зміни протягом семи днів. Водночас у протоколі не було зазначено конкретних порушень або доказів, що інформація недоступна в державних реєстрах. Позивач також стверджував, що дані про його сімейний стан і роботу можна було отримати з реєстру "Оберіг".

Суд встановив, що основне завдання реєстру "Оберіг" — це ідентифікація громадян і ведення військового обліку. Відповідно до закону, до реєстру мають вноситися дані про сімейний стан, народження дітей та місце роботи. Оскільки інформацію можна отримати з уповноважених органів, ТЦК не довів, що вона була недоступною.

У підсумку суд скасував штраф, зазначивши, що дії ТЦК не відповідали вимогам закону.

Нагадаємо, в Одеській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації, бо нібито доглядав за хворим батьком.

Також на Буковині засудили чоловіка, який заплатив хабар прикордоннику.

суд судді ТЦК та СП судові рішення військово-обліковий документ

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