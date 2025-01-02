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Суд отменил штраф за отсутствие обновления данных в ТЦК — детали

2 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Суд отменил штраф 25,5 тысячи грн за данные для ТЦК
Молоток судьи. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Ленинский районный суд Николаева отменил штраф в 25,5 тысячи гривен, наложенный ТЦК на мужчину за непредоставление информации о семейном положении, детях и смене места работы. Суд признал, что по новому законодательству гражданина нельзя штрафовать за непредоставление данных, уже имеющихся в государственных реестрах.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела №489/4119/24, 24 мая 2024 года ТЦК признал мужчину виновным по части 3 статьи 210 КУоАП из-за отсутствия обновленных учетных данных. Истец отметил, что с 2009 года не обновлял данные в военном комиссариате, хотя за это время женился, стал отцом и сменил место работы.

ТЦК ссылался на пункт 8 Правил военного учета, согласно которому граждане должны сообщать об изменениях в течение семи дней. В то же время в протоколе не указаны конкретные нарушения или доказательства, что информация недоступна в государственных реестрах. Истец также утверждал, что данные о его семейном положении и работе можно было получить из реестра "Оберіг".

Суд установил, что основная задача реестра "Оберіг" — это идентификация граждан и ведение военного учета. Согласно закону, в реестр должны вноситься данные о семейном положении, рождении детей и месте работы. Поскольку информацию можно получить из уполномоченных органов, ТЦК не доказал, что она была недоступна.

В итоге суд отменил штраф, отметив, что действия ТЦК не отвечали требованиям закона.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который уклонялся от мобилизации, потому что якобы ухаживал за больным отцом.

Также на Буковине осудили мужчину, заплатившего взятку пограничнику.

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