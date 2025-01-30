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Чи законною є вимога пройти ВЛК для зняття з обліку за віком

30 січня 2025 21:52
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зняття і виключення з військового обліку - чи треба проходити ВЛК
Процес військово-лікарської комісії. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Вимога територіального центру комплектування до громадянина пройти військово-лікарську комісію перед зняттям з військового обліку є незаконною. ВЛК потрібно проходити тільки при отриманні повістки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у територіальному центрі комплектування від нього вимагають пройти військово-лікарську комісію перед зняттям з військового обліку.

"Ця вимога є незаконною", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Коли громадянин має проходити ВЛК

Юрист пояснив, коли військовозобов’язаний громадянин має проходити військово-лікарську комісію.

"Проходження ВЛК є обов'язковим лише при отриманні повістки", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ ТЦК має надати після ВЛК.

Також ми повідомляли про те, коли військовозобов’язаний громадянин може прийти на ВЛК самостійно.

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