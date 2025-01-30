Зняття і виключення з військового обліку - чи треба проходити ВЛК

Чи законною є вимога пройти ВЛК для зняття з обліку за віком
Вимога територіального центру комплектування до громадянина пройти військово-лікарську комісію перед зняттям з військового обліку є незаконною. ВЛК потрібно проходити тільки при отриманні повістки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
ВЛК для зняття з обліку — законно чи ні
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що у територіальному центрі комплектування від нього вимагають пройти військово-лікарську комісію перед зняттям з військового обліку.
"Ця вимога є незаконною", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.
Коли громадянин має проходити ВЛК
Юрист пояснив, коли військовозобов’язаний громадянин має проходити військово-лікарську комісію.
"Проходження ВЛК є обов'язковим лише при отриманні повістки", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ ТЦК має надати після ВЛК.
Також ми повідомляли про те, коли військовозобов’язаний громадянин може прийти на ВЛК самостійно.
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