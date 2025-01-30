Снятие и исключение с воинского учета - надо ли проходить ВВК

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "РБК-Украина"

Требование территориального центра комплектования к гражданину пройти военно-врачебную комиссию перед снятием с воинского учета является незаконным. ВВК нужно проходить только при получении повестки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал, что в территориальном центре комплектования от него требуют пройти военно-врачебную комиссию перед снятием с воинского учета.

"Это требование является незаконным", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Когда гражданин должен проходить ВВК

Юрист объяснил, когда военнообязанный гражданин должен проходить военно-врачебную комиссию.

"Прохождение ВВК является обязательным лишь при получении повестки", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ ТЦК должен предоставить после ВВК.

Также мы сообщали о том, когда военнообязанный гражданин может прийти на ВВК самостоятельно.