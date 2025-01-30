Снятие и исключение с воинского учета - надо ли проходить ВВК

Законно ли требование пройти ВВК для снятия с учета по возрасту
Требование территориального центра комплектования к гражданину пройти военно-врачебную комиссию перед снятием с воинского учета является незаконным. ВВК нужно проходить только при получении повестки.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ВВК для снятия с учета — законно или нет
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что в территориальном центре комплектования от него требуют пройти военно-врачебную комиссию перед снятием с воинского учета.
"Это требование является незаконным", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Когда гражданин должен проходить ВВК
Юрист объяснил, когда военнообязанный гражданин должен проходить военно-врачебную комиссию.
"Прохождение ВВК является обязательным лишь при получении повестки", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какой документ ТЦК должен предоставить после ВВК.
Также мы сообщали о том, когда военнообязанный гражданин может прийти на ВВК самостоятельно.
Читайте Новини.LIVE!