ТЦК забрали телефон військовозобовʼязаного — чи законно це

Представники ТЦК та військовозобовʼязний. Фото ілюстративне: Вінницький ОТЦК

Працівники територіального центру комплектування не можуть забирати телефони військовозобовʼязаних. Однак обмежити їх доступ в праві.

Про це заявила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак під час пресконференції у вівторок, 14 січня.

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Телефони військовозобовʼязаних

"Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають", — зазначила Козак.

Водночас вона пояснила, що приміщення ТЦК — це режимний обʼєкт, тому законною вимогою є визначити місце спілкування для військовозобов'язаних.

За її словами, такі приміщення мають бути в кожному ТЦК.

"Деякі кабінети, вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам. Ми там не користуємося", — розповіла Козак.

Нагадаємо, Козак заявила, що співробітники поліції мають право проводити заходи з оповіщення військовозобов'язаних, але мобілізувати — ні.

Також Козак пояснила, якщо військовозобовʼязаний чинить непокору працівникам ТЦК чи поліції, його можуть затримати.