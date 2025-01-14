ТЦК забрали телефон военнообязанного — законно ли это

Могут ли представители ТЦК забирать телефон — объяснение
Работники территориального центра комплектования не могут забирать телефоны военнообязанных. Однако ограничить их доступ вправе.
Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак во время пресс-конференции во вторник, 14 января.
Телефоны военнообязанных
"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", — отметила Козак.
В то же время она объяснила, что помещение ТЦК — это режимный объект, поэтому законным требованием является определить место общения для военнообязанных.
По ее словам, такие помещения должны быть в каждом ТЦК.
"Некоторые кабинеты, они действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, это запрещено даже нам. Мы там не пользуемся", — рассказала Козак.
Напомним, Козак заявила, что сотрудники полиции имеют право проводить мероприятия по оповещению военнообязанных, но мобилизовать — нет.
Также Козак объяснила, если военнообязанный оказывает неповиновение сотрудникам ТЦК или полиции, его могут задержать.
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