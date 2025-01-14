На яких посадах служать в армії чоловіки 50+ років

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

В Україні триває загальна мобілізація до лав війська. Згідно з законом, призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Куди потрапляють мобілізовані віком 50+ розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак у пресцентрі Інтерфакс-Україна.

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Мобілізація чоловіків від 50 років

"У нас по чинному законодавству призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років", — зауважила Козак.

Щодо громадян віком від 50 років — то вони прибувають й проходять ВЛК, але за постановами і керівними документами вони вважаються придатними до несення служби в частинах забезпечення.

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на бойові посади. Це майбутні водії, логісти й тиловики", — зазначила представниця ТЦК.

Нагадаємо, працівники поліції мають право здійснювати заходи оповіщення під час мобілізації.

А співробітники ТЦК та СП можуть затримати чоловіка, якщо той перебуває в розшуку та відмовився добровільно прослідувати до військкомату для оновлення даних.