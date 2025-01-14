На каких должностях служат в армии мужчины 50+ лет

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в ряды войска. Согласно закону, призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Куда попадают мобилизованные в возрасте 50+ рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак в пресс-центре Интерфакс-Украина.

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Мобилизация мужчин от 50 лет

"У нас по действующему законодательству призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет", — заметила Козак.

Что касается граждан в возрасте от 50 лет — то они прибывают и проходят ВВК, но по постановлениям и руководящим документам они считаются годными к несению службы в частях обеспечения.

Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на боевые должности. Это будущие водители, логисты и тыловики", — отметила представитель ТЦК.

Напомним, работники полиции имеют право осуществлять мероприятия оповещения во время мобилизации.

А сотрудники ТЦК и СП могут задержать мужчину, если тот находится в розыске и отказался добровольно проследовать в военкомат для обновления данных.