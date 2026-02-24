Повістки від ТЦК - повістки студентам і аспірантам з відстрочкою

Повістка для аспірантів. Фото: wem.ua, ЛНТУ. Колаж: Новини.LIVE

Територіальний центр комплектування може надсилати повістки громадянам навіть у ситуації, коли вони мають відстрочку від мобілізації на час навчання – зокрема, в аспірантурі. Юристи пояснили, що треба робити у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки для аспірантів

Повістки — один із ключових елементів як військового обліку у мирний час, так і загальної мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану.

Повістки можуть бути кількох видів — на уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії та бойові повістки, вони ж мобілізаційні розпорядження.

До юристів звернувся громадянин, який навчається у аспірантурі.

Чоловік поцікавився, чи можуть йому під час навчання надіслати повістку від ТЦК, і чи взагалі приходять повістки студентам та аспірантам з чинною відстрочкою.

"Звісно, приходять - це не заборонено законом", — зазначив, коментуючи таку гіпотетичну ситуацію, зазначив адвокат Юрій Айвазян.

"Отже і Вам може прийти повістка, а якщо Ви не з'явитесь, прийдеться заплатити 17000 грн. Далі вибір за Вами", — підкреслив Айвазян.

Чому повістки надсилають громадянам з відстрочкою

Інший адвокат, Євген Олександрович, пояснив, чому аспірантам можуть надіслати повістку.

"Відповідно до закону Вам не повинні надсилати повістку щодо проходження ВЛК, за виключенням: якщо раніше за рішенням ВЛК Ви визнавались обмежено придатним (у такому разі мають право направити)", — зазначив адвокат.

Та на практиці, пояснив юрист, ситуація дещо відрізняється.

"Не за законом, а для звітності, звичайно можуть направити повістку, але поки у Вас є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, то відповідно ризик призову відсутній", — запевнив Євген Олександрович.

Оголошення громадянина в розшук територіальним центром комплектування не є підставою для відмови у навчанні в аспірантурі.

Для цього процесу ключовим документом є довідка з єдиної державної електронної бази з питань освіти.