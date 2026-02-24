Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи може ТЦК надсилати повістки студентам і аспірантам

Чи може ТЦК надсилати повістки студентам і аспірантам

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 00:30
Повістки від ТЦК - повістки студентам і аспірантам з відстрочкою
Повістка для аспірантів. Фото: wem.ua, ЛНТУ. Колаж: Новини.LIVE

Територіальний центр комплектування може надсилати повістки громадянам навіть у ситуації, коли вони мають відстрочку від мобілізації на час навчання – зокрема, в аспірантурі. Юристи пояснили, що треба робити у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Повістки для аспірантів

Повістки — один із ключових елементів як військового обліку у мирний час, так і загальної мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану.

Повістки можуть бути кількох видів — на уточнення даних, на проходження військово-лікарської комісії та бойові повістки, вони ж мобілізаційні розпорядження.

До юристів звернувся громадянин, який навчається у аспірантурі.

Чоловік поцікавився, чи можуть йому під час навчання надіслати повістку від ТЦК, і чи взагалі приходять повістки студентам та аспірантам з чинною відстрочкою.

"Звісно, приходять - це не заборонено законом", — зазначив, коментуючи таку гіпотетичну ситуацію, зазначив адвокат Юрій Айвазян.

"Отже і Вам може прийти повістка, а якщо Ви не з'явитесь, прийдеться заплатити 17000 грн. Далі вибір за Вами", — підкреслив Айвазян.

Чому повістки надсилають громадянам з відстрочкою

Інший адвокат, Євген Олександрович, пояснив, чому аспірантам можуть надіслати повістку.

"Відповідно до закону Вам не повинні надсилати повістку щодо проходження ВЛК, за виключенням: якщо раніше за рішенням ВЛК Ви визнавались обмежено придатним (у такому разі мають право направити)", — зазначив адвокат.

Та на практиці, пояснив юрист, ситуація дещо відрізняється.

"Не за законом, а для звітності, звичайно можуть направити повістку, але поки у Вас є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, то відповідно ризик призову відсутній", — запевнив Євген Олександрович.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна вступити до аспірантури, перебуваючи у розшуку ТЦК.

Оголошення громадянина в розшук територіальним центром комплектування не є підставою для відмови у навчанні в аспірантурі.

Додамо, ми повідомляли про те, як аспірантам оформити відстрочку від мобілізації на час навчання.

Для цього процесу ключовим документом є довідка з єдиної державної електронної бази з питань освіти.

студенти повістки відстрочка ТЦК та СП Аспірант
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації