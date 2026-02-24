Повестки ТЦК для студентов и аспирантов - законно ли это

Повестка для аспирантов. Фото: wem.ua, ЛНТУ. Коллаж: Новини.LIVE

В условиях военного положения ТЦК могут присылать повестки гражданам, которые имеют отсрочку от мобилизации. Это касается, например, студентов и аспирантов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Аспирантура и повестка ТЦК

Повестки — один из ключевых элементов как воинского учета в мирное время, так и общей мобилизации в особый период, во время действия военного положения.

Повестки могут быть нескольких видов — на уточнение данных, на прохождение военно-врачебной комиссии и боевые повестки, они же мобилизационные распоряжения.

К юристам обратился гражданин, который учится в аспирантуре.

Мужчина поинтересовался, могут ли ему во время учебы прислать повестку от ТЦК, и вообще приходят ли повестки студентам и аспирантам с действующей отсрочкой.

"Конечно, приходят — это не запрещено законом", — отметил, комментируя такую гипотетическую ситуацию, отметил адвокат Юрий Айвазян.

"Так что и Вам может прийти повестка, а если Вы не явитесь, придется заплатить 17000 грн. Далее выбор за Вами", — подчеркнул Айвазян.

Повестки гражданам с отсрочкой — законно ли это

Другой адвокат, Евгений Олександрович, объяснил, почему аспирантам могут прислать повестку.

"Согласно закону Вам не должны присылать повестку о прохождении ВВК, за исключением: если ранее по решению ВВК Вы признавались ограниченно годным (в таком случае имеют право направить)", — отметил адвокат.

Но на практике, пояснил юрист, ситуация несколько отличается.

"Не по закону, а для отчетности, конечно могут направить повестку, но пока у Вас есть отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, то соответственно риск призыва отсутствует", — заверил Евгений Олександрович.

