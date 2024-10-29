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Чи може працівник ТЦК видати повістку рідним — відповідь юриста

29 жовтня 2024 06:22
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Юрист пояснила, чи повинні працівники ТЦК видавати повістки родичам
Співробітник ТЦК виписує повістку чоловікові. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Юристка Надія Шуляк пояснила, що працівники територіальних центрів комплектування не мають спеціальних правил для спілкування з родичами, знайомими або близькими людьми, але їхні посади належать до категорій з високим корупційним ризиком. Це означає, що можливі випадки порушень, як-от ненадання повісток своїм родичам. Подібні справи можуть розглядатися в суді.

Про це повідомляє портал  Новини.LIVE.

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Чи повинні працівники ТЦК видавати повістки родичам

"Законом не передбачено окрему процедуру спілкування працівників ТЦК з їхніми родичами, знайомими та іншими близькими особами", — заявила Шуляк.

Наказом НАЗК керівників і заступників керівників ТЦК віднесено до посад із підвищеним рівнем корупційних ризиків. ЗУ "Про запобігання корупції" визначає повний перелік близьких осіб. Таким чином, працівники ТЦК не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких родичів чи друзів або ж самі бути під їхнім підпорядкуванням.

Видача повісток родичам
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Щодо уникнення видачі повісток рідним чи друзям, такі випадки повинні розглядатися правоохоронними органами.

"Щодо виявлення порушення вчинених посадовими ТЦК, здійснення розслідування стосовно, то це є прерогативою правоохоронних органів, а ухвалення рішення про притягнення до відповідальності у межах кримінального провадження належить виключно суду", — пояснила юристка.

Вона зазначила, що кожен має право подати заяву про можливе кримінальне правопорушення з боку працівника ТЦК до відповідного правоохоронного органу.

"Питання досить специфічне, оскільки приватні розмови між родичами та знайомими є справою кожної людини. Проте, якщо розглядати дане питання у правовому полі, то слід зазначити, що працівники ТЦК є службовими особами, які мають діяти відповідно до законів України. Незважаючи на те, чи родич, друг є працівником ТЦК, їхні дії, повноваження, права та обов’язки регулюються законами. Аналогічно, військовозобов'язані громадяни повинні діяти відповідно до вимог закону", — резюмувала Шуляк.

Раніше юрист повідомив, що попри призупинення процесу бронювання від мобілізації частина військовозобов’язаних громадян отримає автоматичне продовження броні. Це стосується тих, хто був заброньований ще до 7 травня 2024 року.

Нагадаємо, в Україні почали розсилати повістки через Укрпошту, але не всі громадяни забирають їх з відділень, через що листи із повістками повертаються до ТЦК та СП. 

суд Україна ТЦК та СП мобілізація НАЗК юрист

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