Юрист объяснил, должны ли работники ТЦК выдавать повестки родственникам

Может ли работник ТЦК выдать повестку родным — ответ юриста
Юрист Надежда Шуляк пояснила, что работники территориальных центров комплектования не имеют специальных правил для общения с родственниками, знакомыми или близкими людьми, но их должности относятся к категориям с высоким коррупционным риском. Это означает, что возможны случаи нарушений, таких как непредоставление повесток своим родственникам. Подобные дела могут быть рассмотрены в суде.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Должны ли работники ТЦК выдавать повестки родственникам
"Законом не предусмотрена отдельная процедура общения работников ТЦК с их родственниками, знакомыми и другими близкими лицами", — заявила Шуляк.
Приказом НАПК руководители и заместители руководителей ТЦК отнесены к должностям с повышенным уровнем коррупционных рисков. ЗУ "О предотвращении коррупции" определяет полный перечень близких лиц. Таким образом, работники ТЦК не могут иметь в прямом подчинении близких родственников или друзей или сами быть под их подчинением.
Относительно избежания выдачи повесток родным или друзьям, такие случаи должны рассматриваться правоохранительными органами.
"Что касается выявления нарушения совершенных должностными ТЦК, осуществления расследования в отношении, то это прерогатива правоохранительных органов, а принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — пояснила юрист.
Она отметила, что каждый имеет право подать заявление о возможном уголовном правонарушении со стороны работника ТЦК в соответствующий правоохранительный орган.
"Вопрос достаточно специфический, поскольку частные разговоры между родственниками и знакомыми является делом каждого человека. Однако, если рассматривать данный вопрос в правовом поле, то следует отметить, что работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, родственник, друг является работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами. Аналогично, военнообязанные граждане должны действовать в соответствии с требованиями закона", — резюмировала Шуляк.
Ранее юрист сообщил, что, несмотря на приостановку процесса бронирования от мобилизации, часть военнообязанных граждан получит автоматическое продление брони . Это касается тех, кто был забронирован еще до 7 мая 2024 года.
Напомним, в Украине начали рассылать повестки через Укрпочту, но не все граждане забирают их из отделений, из-за чего письма с повестками возвращаются в ТЦК и СП.
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