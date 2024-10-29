Юрист объяснил, должны ли работники ТЦК выдавать повестки родственникам

Сотрудник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото: Reuters

Юрист Надежда Шуляк пояснила, что работники территориальных центров комплектования не имеют специальных правил для общения с родственниками, знакомыми или близкими людьми, но их должности относятся к категориям с высоким коррупционным риском. Это означает, что возможны случаи нарушений, таких как непредоставление повесток своим родственникам. Подобные дела могут быть рассмотрены в суде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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"Законом не предусмотрена отдельная процедура общения работников ТЦК с их родственниками, знакомыми и другими близкими лицами", — заявила Шуляк.

Приказом НАПК руководители и заместители руководителей ТЦК отнесены к должностям с повышенным уровнем коррупционных рисков. ЗУ "О предотвращении коррупции" определяет полный перечень близких лиц. Таким образом, работники ТЦК не могут иметь в прямом подчинении близких родственников или друзей или сами быть под их подчинением.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Относительно избежания выдачи повесток родным или друзьям, такие случаи должны рассматриваться правоохранительными органами.

"Что касается выявления нарушения совершенных должностными ТЦК, осуществления расследования в отношении, то это прерогатива правоохранительных органов, а принятие решения о привлечении к ответственности в рамках уголовного производства принадлежит исключительно суду", — пояснила юрист.

Она отметила, что каждый имеет право подать заявление о возможном уголовном правонарушении со стороны работника ТЦК в соответствующий правоохранительный орган.

"Вопрос достаточно специфический, поскольку частные разговоры между родственниками и знакомыми является делом каждого человека. Однако, если рассматривать данный вопрос в правовом поле, то следует отметить, что работники ТЦК являются должностными лицами, которые должны действовать в соответствии с законами Украины. Несмотря на то, родственник, друг является работником ТЦК, их действия, полномочия, права и обязанности регулируются законами. Аналогично, военнообязанные граждане должны действовать в соответствии с требованиями закона", — резюмировала Шуляк.

Ранее юрист сообщил, что, несмотря на приостановку процесса бронирования от мобилизации, часть военнообязанных граждан получит автоматическое продление брони . Это касается тех, кто был забронирован еще до 7 мая 2024 года.

Напомним, в Украине начали рассылать повестки через Укрпочту, но не все граждане забирают их из отделений, из-за чего письма с повестками возвращаются в ТЦК и СП.