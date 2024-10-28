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Багатодітний військовий судився з ТЦК, щоб звільнитися зі служби

28 жовтня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ТЦК відмовив багатодітному військовому у звільненні
Чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні військовослужбовець подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відомо, що ТЦК не визнав наявність у нього відстрочки.

Про це пише Судово-Юридична газета.

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Деталі справи

Військовослужбовець був звільнений зі служби в травні 2023 року, бо є багатодітним батьком. У його військовому квитку були внесені дані, що він не підлягає призову.

Під час перевірки на блокпості працівник ТЦК зробив зауваження чоловіку, що даних про відстрочку немає в реєстрі "Оберіг". Йому порадили звернутися до військкомату для внесення цих даних, тому чоловік відправив необхідні документи та заяву до ТЦК рекомендованим листом.

Але потім зателефонували з ТЦК і заявили про те, що йому треба прийти й особисто написати заяву. Згодом військкомат надіслав громадянину лист, що він не має права на відстрочку через те, що не надав свідоцтва про народження дітей із зазначенням його батьківства.

Рішення суду

Суд встановив, що ТЦК після отримання заяви та документів від чоловіка, повинен був розглянути питання, але не зробив цього. Таким чином відсутність оформленого рішення про надання відстрочки належним чином свідчить про протиправну бездіяльність військкомату.

Тому ТЦК зобов'язали повторно розглянути заяву чоловіка та прийняти рішення про надання відстрочки, оскільки він має законні підстави на її отримання.

Нагадаємо, у Хмельницькій області військовослужбовець подав до суду на військову частину. Причиною стала відмова у звільненні, хоча дружина чоловіка має інвалідність.

Також ми писали, хто з військовослужбовців має право на звільнення з армії.

ТЦК та СП батьки відстрочка мобілізація військовий облік діти

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