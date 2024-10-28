ТЦК отказал многодетному военному в увольнении

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

В Украине военнослужащий подал в суд на Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Известно, что ТЦК не признал наличие у него отсрочки.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

Военнослужащий был уволен со службы в мае 2023 года, поскольку является многодетным отцом. В его военном билете были внесены данные, что он не подлежит призыву.

В ходе проверки на блокпосте работник ТЦК сделал замечание мужчине, что данных об отсрочке нет в реестре "Оберіг". Ему посоветовали обратиться в военкомат для внесения этих данных, поэтому мужчина отправил необходимые документы и заявление в ТЦК заказным письмом.

Но позже ему позвонили по телефону из ТЦК и заявили о том, что ему нужно прийти и лично написать заявление. Впоследствии военкомат направил гражданину письмо, что он не имеет права на отсрочку из-за того, что не предоставил свидетельства о рождении детей с указанием его отцовства.

Решение суда

Суд установил, что ТЦК после получения заявления и документов от мужчины должен был рассмотреть вопрос, но не сделал этого. Таким образом, отсутствие оформленного решения о предоставлении отсрочки должным образом свидетельствует о противоправном бездействии военкомата.

Поэтому ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление мужа и принять решение о предоставлении отсрочки, поскольку у него есть законные основания для его получения.

Напомним, в Хмельницкой области военнослужащий подал в суд на воинскую часть. Причиной стал отказ в увольнении, хотя жена мужчины имеет инвалидность.

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