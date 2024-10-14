На Хмельниччині військовий подав до суду на частину через відмову у звільненні

Хмельницький окружний адмінсуд. Фото: пресслужба суду

У Хмельницькій області військовослужбовець хотів звільнитися з армії через наявність інвалідності в дружини, однак йому було відмовлено. Тому чоловік звернувся до суду з позовом на військову частину.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканець Хмельниччини у травні звернувся до військової частини із рапортом про звільнення зі служби, в якому вказав причину — його дружина має другу групу інвалідності та потребує догляду.

До документа військовослужбовець додав низку необхідних документів, зокрема акт огляду МСЕК. Натомість у військовій частині відмовили чоловіку у звільненні, обгрунтувавши це тим, що дружина не має медичного висновку про потребу постійного стороннього догляду.

Рішення суду

Під час суду було встановлено, що військовий додав до рапорту копію висновку, в якому вказано, що дружина потребує постійного догляду через невиліковну хворобу.

Тому там визнали відмову частини протиправною та зобов'язали задовільнити прохання військового про звільнення.

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