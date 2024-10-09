На Закарпатті засудили багатодітного чоловіка за неявку до ТЦК

Суддя оголошує вирок. Фото ілюстративне: Pravo

На Закарпатті винесли в суді вирок чоловіку, який проігнорував бойову повістку до територіального центру комплектування та ухилився цим від мобілізації. Засуджений стверджував, що є батьком сімох дітей та перебуває у незареєстрованому шлюбі.

Про це йдеться у судовій справі, яку оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У судовому вироку зазначили, що мешканець Берегового у березні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до військової служби.

Після пройденого медогляду йому вручили повістку про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування на відправку до місця служби. Проте чоловік проігнорував цю повістку, що призвело до порушення кримінальної справи.

У суді чоловік свою провину не визнав. Він заявив, що має право на відстрочку від призову, оскільки є біологічним батьком сімох дітей, з яких троє є неповнолітніми та перебувають на його утриманні.

Проте у свідоцтвах народження дітей його батьківство не було зазначено, оскільки інформацію "вказували зі слів матері". Сторона захисту також не надала суду жодних доказів про багатодітне батьківство чоловіка.

Врахувавши всі обставини та дослідивши усі матеріали, суддя виніс вирок про ув'язнення чоловіка терміном на три роки за ухилення від мобілізації. Проте вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який ховався від працівників ТЦК у машині та переконував, що не може воювати, бо є парафіянином Української автокефальної православної церкви Харківсько-полтавської єпархії.

Також у Харкові судили чоловіка, який не захотів мобілізуватися. У суді він та його мати стверджували, що підсудний страждає від епілептичних нападів.