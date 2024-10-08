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У Харкові чоловік ухилився від мобілізації "через епілепсію" — що вирішив суд

8 жовтня 2024 22:33
Микола Кондратюк - Редактор
У Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Микола Кондратюк - Редактор

У Харкові судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він та його мати стверджували, що підсудний має епілептичні приступи.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з рішенням суду, у вересні 2023 року харків'янина визнали придатним до мобілізації та вручили повістку, однак він ухилився від виконання військового обов'язку. На суді чоловік заперечив свою провину, заявивши, що співробітники військкомату привезли його на медичну комісію в стані алкогольного сп’яніння.

Він нібито повідомив лікарям про епілептичні напади, проте його все одно визнали придатним. Після цього чоловік вимкнув телефон і не з'явився у військкомат.

Мати чоловіка стверджувала, що у її сина від 2019 року почалися епілептичні напади і він звертався по медичну допомогу. 

Що вирішив суд

Лікарі заявили, що у підсудного діагностовано "хронічне психічне захворювання у вигляді синдрому залежності від алкоголю".

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Мукачева написав письмову відмову йти до війська, зазначивши, що під час проходження військово-лікарської комісії лікарі не звернули уваги на його здоров'я. Закарпатцю призначили три роки позбавлення волі.

Також на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу. Він ховався від працівників ТЦК у машині та переконував, що не може воювати, бо є парафіянином Української автокефальної православної церкви Харківсько-полтавської єпархії. 

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