Тюремний строк за ухилення від мобілізації — на Полтавщині винесли вирок

Суддя зачитує вирок. Фото ілюстративне: Pravo

На Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу. Він ховався від працівників ТЦК у машині та переконував, що не може воювати, бо є парафіянином Української автокефальної православної церкви Харківсько-полтавської єпархії.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Ховався від ТЦК у машині

Відомо, що на початку 2022 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби. Вже у травні того ж року чоловіку намагалися вручити бойову повістку — це сталося на автовокзалі Решетилівки у Полтавській області.

Проте обвинувачений не хотів її отримувати, бігав довкола своєї автівки, а потім заховався та зачинився всередині від представників ТЦК. Проте працівники територіального центру комплектування все ж зачитали текст повістки у присутності понятих та зафільмували це на відео.

Не хотів воювати через релігійні переконання

До військкомату чоловік потім не з'явився, справа дійшла до суду. Обвинувачений своєї провини не визнав, бо вважав, що повістку йому вручили під примусом неуповноважені особи. Проте це заперечили у суді, оскільки у квітні 2021 року військові комісаріати реформували у ТЦК та СП, які мають обов'язок здійснювати мобілізацію населення.

Також чоловік запевняв, що йому після ВЛК вручили тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з роз’яснення на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою. Ще одним аргументом в суді стало зауваження, що він вірянин та парафіянин Української автокефальної православної церкви Харківсько-полтавської єпархії.

Втім, в суді всі докази заперечили. Під час допиту свідків з'ясувалося, що чоловік з 2009 по 2014 рік вчився у вищому духовному навчальному закладі "Колегія Патріарха Мстислава" на факультеті богослужіння. Проте він достроково покинув його і не захистив дипломної роботи. Обвинувачений не надавав інших доказів про його належність до якоїсь іншої релігійної організації.

Крім того, в суді звернули увагу й на трактування закону про альтернативну службу для вірян. Зокрема, це йдеться у статті 35 Конституції, яка передбачає заміну військової служби на невійськову для громадянина з релігійними переконаннями, які забороняють брати до рук зброю. У суді вважають, що основний закон дає конституційну гарантію, але не обрав спосіб її реалізації на практиці.

"В умовах збройної агресії РФ проти України, коли під загрозу поставлено життя, здоров`я, безпеку інших громадян і саме існування держави, існує нагальна потреба у належному комплектуванні Збройних сил України для відсічі агресії і високі ризики недобросовісної поведінки осіб, що підлягають призову, спрямованої на ухилення від виконання конституційного обов`язку захисту Вітчизни… Відмовляючись від служби у Збройних силах з міркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих та послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів і тверджень близьких осіб (інформацією про публічні висловлювання у минулому такої світоглядної позиції, участь у суспільних рухах пацифістської спрямованості тощо)", — дійшов висновків суд.

Чоловік намагався переконати суд про хворобу та потребу у догляді за родичем

Також обвинувачений намагався переконати суд, що він не може бути мобілізованим нібито через опіку та догляд за своїм рідним братом-інвалідом.

Хлопець дійсно мав важку хворобу нирок, перебував на гемодіалізі. Доведено, що у 2022 році обвинувачений справді возив хворого брата на медичні процедури. Проте, у вересні 2022 року він помер. Втім, у суді лікар-нефролог заявила, що підвезенням хворого на гемодіаліз могли займатися й інші близькі родичі, оскільки покійний мешкав разом із батьками та двома рідними братами.

Також, як зазначив суд, обвинувачений не був офіційним опікуном брата.

Що вирішили в суді

Інших підстав, які б дозволяли обвинуваченому відмовитися від військової служби, судді не знайшли.

У суді вирішили, що звільнення обвинуваченого з випробувальним терміном негативно вплине на думку інших військових, їх бойовий дух та мотивацію. Нібито це "жодним чином не сприятиме дотриманню мети та принципів призначення покарання".

Чоловіку призначили тюремний термін покарання на три роки.

Нагадаємо, на Чернігівщині у суді обирали покарання для чоловіка, який знімав на фото роботу працівників ТЦК. Також в Одеській області чоловік судився з ТЦК, бо там нібито ввели неправильні дані в реєстрі "Оберіг".