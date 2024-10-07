В Одеській області чоловік звернувся до суду через неправильні дані в реєстрі Оберіг

Одеський окружний адміністративний суд. Фото: пресслужба суду

В Одеській області мешканець вимагав у ТЦК та СП виправити його дані в реєстрі "Оберіг", однак там не реагували. Тому одесит подав позов до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Відомо, що ще у 2012 році чоловік став на військовий облік та був визнаний обмежено придатним на ВЛК, через що його зняли з обліку. Потім він змінив місце проживання, а у листопаді 2022 року з`явився до ТЦК, де на нього склали протокол про адмінправопорушення й виписали штраф 850 гривень, після чого направили на повторну ВЛК.

Тоді ж його знову визнали непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Але під час реєстрації в "Оберіг" чоловік виявив невідповідність його даних до висновку ВЛК — там він був зазначений "військовозобов'язаним".

Тому він звернувся до керівництва ТЦК з вимогою видалити його персональні дані з реєстру, але відповіді не отримав. Далі чоловік вирішив звернутися до суду.

Рішення суду

Суд частково задовольнив адміністративний позов чоловіка та визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви й зобов'язав зробити це. Також з ТЦК на користь чоловіка було стягнено 1211 гривень для сплати судового збору. В задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Нагадаємо, у Миколаєві судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки та таким чином ухилився від мобілізації. ВЛК визнала його придатним, проте він вважав, що стан здоров'я не дозволяє йому проходити службу.

Також ми писали, що у Львові мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Він вирішив оскаржити дії працівників ТЦК у суді.