В Одесской области мужчина обратился в суд из-за неправильных данных в реестре Оберіг

Одесский окружной административный суд Фото: пресс-служба суда

В Одесской области житель требовал у ТЦК и СП исправить его данные в реестре "Оберіг", однако там не реагировали. Поэтому одессит подал иск в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что еще в 2012 году мужчина стал на военный учет и был признан ограниченно годным на ВВК, из-за чего его сняли с учета. Затем он сменил место жительства, а в ноябре 2022 года явился в ТЦК, где на него составили протокол об админправонарушении и выписали штраф 850 гривен, после чего направили на повторную ВВК.

Тогда же его снова сочли непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Но во время регистрации в "Оберіг" мужчина обнаружил несоответствие его данных заключению ВВК — там он был указан "военнообязанным".

Поэтому он обратился к руководству ТЦК с требованием удалить его персональные данные из реестра, но ответа не получил. Затем мужчина решил обратиться в суд.

Решение суда

Суд частично удовлетворил административный иск мужчины и признал противоправным бездействие ТЦК по нерассмотрению заявления и обязал сделать это. Также с ТЦК в пользу мужчины было взыскано 1211 гривен для уплаты судебного сбора. В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

Напомним, в Николаеве судили мужчину, который отказался от получения повестки и таким образом уклонился от мобилизации. ВВК сочла его годным, однако он считал, что состояние здоровья не позволяет ему проходить службу.

Также мы писали, что во Львове мобилизовали мужчину, у которого было бронирование. Он решил оспорить действия работников ТЦК в суде.