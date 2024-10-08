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На Полтавщине мужчина прятался в авто от ТЦК — приговор суда

8 октября 2024 08:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Тюремный срок за уклонение от мобилизации — в Полтавской области вынесли приговор
Судья зачитывает приговор. Фото иллюстративное: Pravo
Анастасия Постоенко - Редактор

В Полтавской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу. Он скрывался от работников ТЦК в машине и убеждал, что не может воевать, потому что является прихожанином Украинской автокефальной православной церкви Харьковско-полтавской епархии.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Прятался от ТЦК в машине

Известно, что в начале 2022 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе. Уже в мае того же года мужчине пытались вручить боевую повестку — это произошло на автовокзале Решетиловки в Полтавской области.

Однако обвиняемый не хотел ее получать, бегал вокруг своего автомобиля, а затем спрятался и закрылся внутри от представителей ТЦК. Однако работники территориального центра комплектования все же зачитали текст повестки в присутствии понятых и сняли это на видео.

Не хотел воевать из-за религиозных убеждений

В военкомат мужчина потом не явился, дело дошло до суда. Обвиняемый своей вины не признал, считая, что повестку ему вручили по принуждению неуполномоченные лица. Однако это отрицали в суде, поскольку в апреле 2021 года военные комиссариаты реформировали в ТЦК и СП, которые обязаны осуществлять мобилизацию населения.

Также мужчина уверял, что ему после ВЛК вручили временное удостоверение военнообязанного по разъяснению на замену выполнения воинского долга альтернативной (невоенной) службой. Еще одним аргументом в суде стало замечание, что он верующий и прихожанин Украинской автокефальной православной церкви Харьковско-полтавской епархии.

Впрочем, в суде все доказательства отрицали. В ходе допроса свидетелей выяснилось, что мужчина с 2009 по 2014 год учился в высшем духовном учебном заведении "Коллегия Патриарха Мстислава" на факультете богослужения. Однако он досрочно покинул его и не защитил дипломную работу. Обвиняемый не предоставлял других доказательств его принадлежности к какой-либо другой религиозной организации.

Кроме того, в суде обратили внимание и на трактовку закона об альтернативной службе для верующих. В частности, это говорится в статье 35 Конституции, предусматривающей замену военной службы на невоенное для гражданина с религиозными убеждениями, запрещающими брать в руки оружие. В суде считают, что основополагающий закон дает конституционную гарантию, но не избрал способ ее реализации на практике.

"В условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, когда под угрозу поставлена жизнь, здоровье, безопасность других граждан и само существование государства, существует настоятельная потребность в надлежащем комплектовании Вооруженных сил Украины для отражения агрессии и высоких рисков недобросовестного поведения лиц, подлежащих призыву, направленной на уклонение от выполнения конституционной обязанности защиты Отечества… Отказываясь от службы в вооруженных силах по соображениям совести, лицо должно продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких лиц (информацией о публичных), высказывание в прошлом такой мировоззренческой позиции, участие в общественных движениях пацифистской направленности и т.п.", — пришел к выводам суд.

Мужчина пытался убедить суд о болезни и потребности в уходе за родственником

Также обвиняемый пытался убедить суд, что он не может быть мобилизован якобы из-за опеки и ухода за своим родным братом-инвалидом.

Парень действительно страдал от тяжелой болезни почек, находился на гемодиализе. Доказано, что в 2022 году обвиняемый действительно возил больного брата на медицинские процедуры. Однако в сентябре 2022 года он скончался. Впрочем, в суде врач-нефролог заявила, что подвозом больного гемодиализом могли заниматься и другие близкие родственники, поскольку покойный жил вместе с родителями и двумя родными братьями.

Также, как отметил суд, обвиняемый не являлся официальным опекуном брата.

Что решили в суде

Других оснований, которые позволяли бы обвиняемому отказаться от военной службы, судьи не нашли.

В суде решили, что увольнение обвиняемого с испытательным сроком негативно повлияет на мнение других военных, их боевой дух и мотивацию. Якобы это "некоим образом не будет способствовать соблюдению целей и принципов назначения наказания".

Мужчине был назначен тюремный срок наказания в три года.

Напомним, на Черниговщине в суде избирали наказание для мужчины, снимавшего на фото работу работников ТЦК. Также в Одесской области мужчина судился с ТЦК, потому что там якобы ввели неправильные данные в реестре "Оберіг".

суд мобилизация повестки ТЦК и СП уклонисты судебные решения

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