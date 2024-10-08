В Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове судили мужчину, который отказался от мобилизации. Он и его мать утверждали, что у подсудимого эпилептические приступы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению суда, в сентябре 2023 года харьковчанина признали годным к мобилизации и вручили повестку, однако он уклонился от выполнения воинского долга. На суде мужчина отрицал свою вину, заявив, что сотрудники военкомата привезли его на медицинскую комиссию в состоянии алкогольного опьянения.

Он якобы сообщил врачам об эпилептических припадках, однако его все равно признали годным. После этого мужчина выключил телефон и не явился в военкомат.

Мать мужчины утверждала, что у ее сына с 2019 года начались эпилептические припадки и он обращался за медицинской помощью.

Что решил суд

Врачи заявили, что у подсудимого диагностировано "хроническое психическое заболевание в виде синдрома зависимости от алкоголя".

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, житель Мукачево написал письменный отказ идти в армию, отметив, что во время прохождения военно-врачебной комиссии врачи не обратили внимания на его здоровье. Закарпатцу назначили три года лишения свободы.

Также в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу. Он прятался от работников ТЦК в машине и убеждал, что не может воевать, потому что является прихожанином Украинской автокефальной православной церкви Харьковско-полтавской епархии.