Закарпатець написав письмову відмову від військової служби — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Мукачева написав письмову відмову йти до війська, зазначивши, що під час проходження військово-лікарської комісії лікарі не звернули уваги на його здоров'я. Закарпатцю призначили три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку суду, який винесли 25 вересня, йдеться, що 16 березня 2023 року Олег Дудаш пройшов медичний огляд військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби. Того ж дня він отримав повістку, але письмово відмовився йти до війська.

Під час судового засідання чоловік частково визнав свою провину, зазначивши, що має кілька хронічних захворювань, зокрема, проблеми з шлунком, кишківником, легенями та психічним здоров'ям. За його словами, медичний огляд був проведений формально, незважаючи на те, що він повідомляв лікарів про свої проблеми.

Проте після проходження ВЛК обвинувачений не звертався за медичною допомогою до лікарів і не проходив медичні обстеження за своїми скаргами.

Вирок суду

Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період і призначив йому три роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.

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