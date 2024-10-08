Закарпатец написал письменный отказ от военной службы — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Мукачево написал письму отказ идти в армию, отметив, что во время прохождения военно-врачебной комиссии врачи не обратили внимания на его здоровье. Закарпатцу назначили три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда, который вынесли 25 сентября, говорится, что 16 марта 2023 года Олег Дудаш прошел медицинский осмотр военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе. В тот же день он получил повестку, но письменно отказался идти в армию.

Во время судебного заседания мужчина частично признал свою вину, отметив, что имеет несколько хронических заболеваний, в частности, проблемы с желудком, кишечником, легкими и психическим здоровьем. По его словам, медицинский осмотр был проведен формально, несмотря на то, что он сообщал врачам о своих проблемах.

Однако после прохождения ВВК обвиняемый не обращался за медицинской помощью к врачам и не проходил медицинские обследования по своим жалобам.

Приговор суда

Исследовав все материалы дела, судья признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период и назначил ему три года лишения свободы. На приговор могут подать апелляцию.

Напомним, во Львовской области нетрезвый водитель мотоцикла не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в забор. Спутница байкера в результате ДТП получила множественные открытые переломы нижней челюсти.

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