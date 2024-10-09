На Закарпатье осудили многодетного мужчину за неявку в ТЦК

Судья оглашает приговор. Фото иллюстративное: Pravo

На Закарпатье вынесли в суде приговор мужчине, который проигнорировал боевую повестку в территориальный центр комплектования и уклонился от мобилизации. Осужденный утверждал, что является отцом семерых детей и состоит в незарегистрированном браке.

Об этом говорится в судебном деле, обнародованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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В судебном приговоре отметили, что житель Берегово в марте 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к военной службе.

После пройденного медосмотра ему вручили повестку о необходимости явиться в территориальный центр комплектования на отправку к месту службы. Однако мужчина проигнорировал эту повестку, что привело к возбуждению уголовного дела.

В суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что имеет право на отсрочку от призыва, поскольку является биологическим отцом семерых детей, из которых трое несовершеннолетние и находятся на его содержании.

Однако в свидетельствах рождения детей его отцовство не было указано, поскольку информацию "указывали со слов матери". Сторона защиты также не предоставила суду никаких доказательств многодетного отцовства мужа.

Учитывая все обстоятельства и исследовав все материалы, судья вынес приговор о заключении мужчины сроком на три года за уклонение от мобилизации. Однако приговор еще можно обжаловать.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который скрывался от работников ТЦК в машине и убеждал, что не может воевать, потому что является прихожанином Украинской автокефальной православной церкви Харьковско-полтавской епархии.

Также в Харькове судили мужчину, который не захотел мобилизоваться. В суде он и его мать утверждали, что подсудимый страдает эпилептическими приступами.