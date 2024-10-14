На Хмельниччине военный подал в суд на часть из-за отказа в увольнении

На Хмельнитчине защитник подал в суд на воинскую часть, потому что ему отказали в увольнении
В Хмельницкой области военнослужащий хотел уволиться из армии из-за наличия инвалидности у жены, однако ему было отказано. Поэтому мужчина обратился в суд с иском на воинскую часть.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Житель Хмельнитчины в мае обратился в воинскую часть с рапортом об увольнении со службы, в котором указал причину — его жена имеет вторую группу инвалидности и нуждается в уходе.
В документ военнослужащий добавил ряд необходимых документов, в частности, акт осмотра МСЭК. В воинской части отказали мужчине в увольнении, обосновав это тем, что жена не имеет медицинского заключения о необходимости постоянного постороннего ухода.
Решение суда
Во время суда было установлено, что военный добавил в рапорт копию заключения, в котором указано, что жена нуждается в постоянном уходе из-за неизлечимой болезни.
Поэтому там признали отказ части противоправным и обязали удовлетворить просьбу военного об увольнении.
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