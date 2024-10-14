На Хмельниччине военный подал в суд на часть из-за отказа в увольнении

Хмельницкий окружной админсуд. Фото: пресс-служба суда

В Хмельницкой области военнослужащий хотел уволиться из армии из-за наличия инвалидности у жены, однако ему было отказано. Поэтому мужчина обратился в суд с иском на воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Хмельнитчины в мае обратился в воинскую часть с рапортом об увольнении со службы, в котором указал причину — его жена имеет вторую группу инвалидности и нуждается в уходе.

В документ военнослужащий добавил ряд необходимых документов, в частности, акт осмотра МСЭК. В воинской части отказали мужчине в увольнении, обосновав это тем, что жена не имеет медицинского заключения о необходимости постоянного постороннего ухода.

Решение суда

Во время суда было установлено, что военный добавил в рапорт копию заключения, в котором указано, что жена нуждается в постоянном уходе из-за неизлечимой болезни.

Поэтому там признали отказ части противоправным и обязали удовлетворить просьбу военного об увольнении.

Напомним, на Буковине судили сбежавшего со службы военного ТЦК, потому что хотел воевать на передовой.

Также мы писали, что в Закарпатье судили отца семерых детей, которому ТЦК вручило боевую повестку.