Автоматичне бронювання від мобілізації - список категорій

Призупинення бронювання — кому броню продовжать автоматично
Попри призупинення процесу бронювання від мобілізації частина військовозобов’язаних громадян отримає автоматичне продовження броні. Це стосується тих, хто був заброньований ще до 7 травня 2024 року.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Кому бронювання продовжать автоматично
В Україні у жовтні на деякий час було призупинено процес бронювання та продовження уже існуючої броні.
Але це стосується не всіх категорій громадян.
"Якщо Ви отримали бронювання до 7 травня, то воно повинно бути автоматично продовжене на 3 місяці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №516", — пояснив Владислав Дерій.
Хто має займатись продовженням бронювання
Юрист нагадав, що процес бронювання співробітників покладається на керівництво підприємства.
"Питанням продовження відстрочки повинно займатись підприємство. Самостійно до ТЦК не йдіть", — підкреслив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні почали перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників критично важливих підприємств.
Також ми повідомляли, що в Україні частково відновили бронювання, кому саме дозволили знову бронювати співробітників.
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