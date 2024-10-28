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Призупинення бронювання — кому броню продовжать автоматично

28 жовтня 2024 15:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Автоматичне бронювання від мобілізації - список категорій
На прийомі у ТЦК. Фото: Стрийська міська рада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри призупинення процесу бронювання від мобілізації частина військовозобов’язаних громадян отримає автоматичне продовження броні. Це стосується тих, хто був заброньований ще до 7 травня 2024 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Кому бронювання продовжать автоматично

В Україні у жовтні на деякий час було призупинено процес бронювання та продовження уже існуючої броні.

Але це стосується не всіх категорій громадян.

"Якщо Ви отримали бронювання до 7 травня, то воно повинно бути автоматично продовжене на 3 місяці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №516", — пояснив Владислав Дерій.

Хто має займатись продовженням бронювання

Юрист нагадав, що процес бронювання співробітників покладається на керівництво підприємства.

"Питанням продовження відстрочки повинно займатись підприємство. Самостійно до ТЦК не йдіть", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні почали перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників критично важливих підприємств.

Також ми повідомляли, що в Україні частково відновили бронювання, кому саме дозволили знову бронювати співробітників.

Кабінет міністрів військовозобов'язані відстрочка мобілізація бронювання

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