Автоматическое бронирование от мобилизации – список категорий

На приеме в ТЦК. Фото: Стрыйский городской совет

Несмотря на приостановку процесса бронирования от мобилизации, часть военнообязанных граждан получит автоматическое продление брони. Это касается тех, кто был забронирован еще до 7 мая 2024 года.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Кому бронирование будет продолжено автоматически

В Украине в октябре на время было приостановлено процесс бронирования и продолжение уже существующей брони.

Но это касается всех категорий граждан.

"Если Вы получили бронирование до 7 мая, оно должно быть автоматически продлено на 3 месяца в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №516", — пояснил Владислав Дерий.

Кто должен заниматься продолжением бронирования

Юрист напомнил, что процесс бронирования сотрудников возлагается на руководство предприятия.

"Вопросом продления отсрочки должно заниматься предприятие. Самостоятельно в ТЦК не ходите", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине начали проверку предприятий, имеющих право бронировать работников критически важных предприятий.

Также мы сообщали, что в Украине частично восстановили бронирование, кому именно разрешили снова бронировать сотрудников.