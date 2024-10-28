Автоматическое бронирование от мобилизации – список категорий

Приостановка бронирования — кому броню продолжат автоматически
Несмотря на приостановку процесса бронирования от мобилизации, часть военнообязанных граждан получит автоматическое продление брони. Это касается тех, кто был забронирован еще до 7 мая 2024 года.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Кому бронирование будет продолжено автоматически
В Украине в октябре на время было приостановлено процесс бронирования и продолжение уже существующей брони.
Но это касается всех категорий граждан.
"Если Вы получили бронирование до 7 мая, оно должно быть автоматически продлено на 3 месяца в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №516", — пояснил Владислав Дерий.
Кто должен заниматься продолжением бронирования
Юрист напомнил, что процесс бронирования сотрудников возлагается на руководство предприятия.
"Вопросом продления отсрочки должно заниматься предприятие. Самостоятельно в ТЦК не ходите", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине начали проверку предприятий, имеющих право бронировать работников критически важных предприятий.
Также мы сообщали, что в Украине частично восстановили бронирование, кому именно разрешили снова бронировать сотрудников.
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