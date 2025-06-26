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Головна ТЦК Чи має право адвокат потрапити до ТЦК з клієнтом

Чи має право адвокат потрапити до ТЦК з клієнтом

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 00:30
Адвокат в ТЦК - чи законно не пускати адвоката в ТЦК
Черга у територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК
Ключові моменти Як адвокату потрапити в ТЦК Якщо в ТЦК все ж не пустили

Адвокат має право потрапити до приміщення територіального центру комплектування разом зі своїм клієнтом. У випадку, якщо юриста все ж не пустили в будівлю ТЦК, він може подати заяву про злочин з боку працівників центру.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Як адвокату потрапити в ТЦК

Деякі військовозобов’язані громадяни приходять до територіальних центрів комплектування з власними адвокатами.

Але не усюди в ТЦК адвокатам дозволяють бути присутнім під час розгляду питання їхнього клієнта.

Юрист Владислав Дерій пояснив колегам, що їм варто зробити, аби потрапити в приміщення територіального центру комплектування.

"Запишіться з клієнтом через електронну чергу до ТЦК на одну і ту ж дату. Після того, як потрапите до приміщення, здійснюйте супровід клієнта", — порадив юрист.

Він додав, що далі все залежить від адекватності працівників ТЦК.

Якщо в ТЦК все ж не пустили

Дерій визнав, що ситуація все ж може скластися не на користь адвоката військовозобов’язаного.

У такому випадку, пояснив юрист, адвокат має законне право натиснути на ТЦК.

"Пригрозіть, що подасте заяву про злочин щодо порушення прав на захист (ст.374 ККУ) і щодо перешкоджання діяльності адвоката (397 ККУ), а в певних випадках і ст. 398 ККУ", — підкреслив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо громадянина силоміць утримують в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право у ТЦК забирати телефони військовозобов’язаних.

мобілізація клієнти ТЦК та СП військовозобов'язані адвокат
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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