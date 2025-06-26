Адвокат в ТЦК - законно ли не пускать адвоката в ТЦК

Имеет ли право адвокат попасть в ТЦК с клиентом
Адвокат имеет право попасть в помещение территориального центра комплектования вместе со своим клиентом. В случае, если юриста все же не пустили в здание ТЦК, он может подать заявление о преступлении со стороны работников центра.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Как адвокату попасть в ТЦК
Некоторые военнообязанные граждане приходят в территориальные центры комплектования с собственными адвокатами.
Но не везде в ТЦК адвокатам позволяют присутствовать при рассмотрении вопроса их клиента.
Юрист Владислав Дерий объяснил коллегам, что им следует сделать, чтобы попасть в помещение территориального центра комплектования.
"Запишитесь с клиентом через электронную очередь в ТЦК на одну и ту же дату. После того, как попадете в помещение, осуществляйте сопровождение клиента", — посоветовал юрист.
Он добавил, что дальше все зависит от адекватности работников ТЦК.
Если в ТЦК все же не пустили
Дерий признал, что ситуация все же может сложиться не в пользу адвоката военнообязанного.
В таком случае, пояснил юрист, адвокат имеет законное право надавить на ТЦК.
"Пригрозите, что подадите заявление о преступлении по нарушению прав на защиту (ст.374 УКУ) и по препятствованию деятельности адвоката (397 УКУ), а в определенных случаях и ст. 398 УКУ", — подчеркнул Владислав Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если гражданина силой удерживают в ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право в ТЦК забирать телефоны военнообязанных.
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