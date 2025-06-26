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Главная ТЦК Имеет ли право адвокат попасть в ТЦК с клиентом

Имеет ли право адвокат попасть в ТЦК с клиентом

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 00:30
Адвокат в ТЦК - законно ли не пускать адвоката в ТЦК
Очередь в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК
Ключові моменти Как адвокату попасть в ТЦК Если в ТЦК все же не пустили

Адвокат имеет право попасть в помещение территориального центра комплектования вместе со своим клиентом. В случае, если юриста все же не пустили в здание ТЦК, он может подать заявление о преступлении со стороны работников центра.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Как адвокату попасть в ТЦК

Некоторые военнообязанные граждане приходят в территориальные центры комплектования с собственными адвокатами.

Но не везде в ТЦК адвокатам позволяют присутствовать при рассмотрении вопроса их клиента.

Юрист Владислав Дерий объяснил коллегам, что им следует сделать, чтобы попасть в помещение территориального центра комплектования.

"Запишитесь с клиентом через электронную очередь в ТЦК на одну и ту же дату. После того, как попадете в помещение, осуществляйте сопровождение клиента", — посоветовал юрист.

Он добавил, что дальше все зависит от адекватности работников ТЦК.

Если в ТЦК все же не пустили

Дерий признал, что ситуация все же может сложиться не в пользу адвоката военнообязанного.

В таком случае, пояснил юрист, адвокат имеет законное право надавить на ТЦК.

"Пригрозите, что подадите заявление о преступлении по нарушению прав на защиту (ст.374 УКУ) и по препятствованию деятельности адвоката (397 УКУ), а в определенных случаях и ст. 398 УКУ", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если гражданина силой удерживают в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право в ТЦК забирать телефоны военнообязанных.

мобилизация клиенты ТЦК и СП военнообязанные адвокат
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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