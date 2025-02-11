Дані в Резерв+ - що означає червона стрічка і коли треба йти до ТЦК

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У деяких військовозобов’язаних громадян, попри відсутність проблем із військовим обліком, у "Резерв+" може з’явитися червона стрічка із відповідним написом про можливі порушення обліку. У такому випадку громадянину варто звернутися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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До юристів звернувся громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації.

Він розповів, що, попри наявність усіх актуальних документів, у нього в "Резерв+" з’явилася червона стрічка та напис "Схоже, у вас є порушення правил військового обліку, зверніться до ТЦК".

Громадянин поцікавився, що йому варто зробити у такій ситуації.

Куди звертатися військовозобов’язаному з червоною стрічкою в "Резерв+"

Юрист Сергій Богун наголосив, що у подібному випадку існує один вихід із ситуації — звертатися до територіального центру комплектування.

"Звертайтесь з офіційним зверненням до ТЦК та СП щодо надання роз'яснень з цього питання", — пояснив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли, чому у військового в "Резерв+" з’являється статус "невійськовозобов'язаний".