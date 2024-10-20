Якщо статус у Резерв+ невійськовозобов'язаний - що це означає

Застосунок "Резерв+" у смартфоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У державному мобільному застосунку "Резерв+" військові могли отримати статус "Невійськовозобов’язаний". Це означає лише те, що після мобілізації громадянин отримує інший статус — "військовослужбовці".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Невійськовозобов’язаний у "Резерв+"

З 2024 року в Україні запрацював електронний варіант військово-облікового документу, який відображається на державному мобільному застосунку "Резерв+".

У частини громадян у застосунку "Резерв+" їхній поточний статус відображається як "невійськовозобов’язаний".

Чому військові отримали такий статус

Зокрема, такий статус отримали ті громадяни, які встановили "Резерв+", уже після мобілізації, перебуваючи у складі Збройних сил України. Юристи пояснили, чому вони мають саме такий статус.

"Це означає, що громадянин знятий з обліку у ТЦК та є невійськовозобов'язаним, оскільки перебуває у статусі військовослужбовця", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус у "Резерв+" може отримати військовозобов’язаний.

Також ми повідомляли, що означає статус "Потребує уточнення" в застосунку "Резерв+".