Если статус в Резерв+ невоеннообязанный - что это значит

Статус "невоеннообязанный" — почему "Резерв+" показывает его у военного
В государственном мобильном приложении "Резерв+" военные могли получить статус "Невоеннообязанный". Это означает лишь то, что после мобилизации гражданин получает другой статус — "военнослужащие".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Невоеннообязан в "Резерв+"
С 2024 года в Украине заработал электронный вариант военно-учетного документа, отображаемого на государственном мобильном приложении "Резерв+".
У части граждан в приложении "Резерв+" их текущий статус отображается как "невоеннообязанный".
Почему военные получили такой статус
Такой статус получили те граждане, которые установили "Резерв+", уже после мобилизации, находясь в составе Вооруженных сил Украины. Юристы объяснили, почему у них именно такой статус.
"Это означает, что гражданин снят с учета в ТЦК и невоеннообязанный, поскольку находится в статусе военнослужащего", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какой статус у "Резерв+" может получить военнообязанный.
Также мы сообщали, что означает статус "Требует уточнение" в приложении "Резерв+".
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