Если статус в Резерв+ невоеннообязанный - что это значит

Приложение "Резерв+" в смартфоне. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном мобильном приложении "Резерв+" военные могли получить статус "Невоеннообязанный". Это означает лишь то, что после мобилизации гражданин получает другой статус — "военнослужащие".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Невоеннообязан в "Резерв+"

С 2024 года в Украине заработал электронный вариант военно-учетного документа, отображаемого на государственном мобильном приложении "Резерв+".

У части граждан в приложении "Резерв+" их текущий статус отображается как "невоеннообязанный".

Почему военные получили такой статус

Такой статус получили те граждане, которые установили "Резерв+", уже после мобилизации, находясь в составе Вооруженных сил Украины. Юристы объяснили, почему у них именно такой статус.

"Это означает, что гражданин снят с учета в ТЦК и невоеннообязанный, поскольку находится в статусе военнослужащего", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус у "Резерв+" может получить военнообязанный.

Также мы сообщали, что означает статус "Требует уточнение" в приложении "Резерв+".