Данные в Резерв+ - что означает красная лента и когда надо идти в ТЦК

Красная лента в "Резерв+" — надо ли идти в ТЦК
У некоторых военнообязанных граждан, несмотря на отсутствие проблем с воинским учетом, в "Резерв+" может появиться красная лента с соответствующей надписью о возможных нарушениях учета. В таком случае гражданину следует обратиться в ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Проблем нет, но статус "нарушение правил учета" есть
К юристам обратился гражданин, который имеет действующую отсрочку от мобилизации.
Он рассказал, что, несмотря на наличие всех актуальных документов, у него в "Резерв+" появилась красная лента и надпись "Похоже, у вас есть нарушение правил воинского учета, обратитесь в ТЦК".
Гражданин поинтересовался, что ему следует сделать в такой ситуации.
Куда обращаться военнообязанному с красной лентой в "Резерв+"
Юрист Сергей Богун отметил, что в подобном случае существует один выход из ситуации — обращаться в территориальный центр комплектования.
"Обращайтесь с официальным обращением в ТЦК и СП о предоставлении разъяснений по этому вопросу", — пояснил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".
Добавим, мы сообщали, почему у военного в "Резерв+" появляется статус "невоеннообязанный".
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