Данные в Резерв+ - что означает красная лента и когда надо идти в ТЦК

Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У некоторых военнообязанных граждан, несмотря на отсутствие проблем с воинским учетом, в "Резерв+" может появиться красная лента с соответствующей надписью о возможных нарушениях учета. В таком случае гражданину следует обратиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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К юристам обратился гражданин, который имеет действующую отсрочку от мобилизации.

Он рассказал, что, несмотря на наличие всех актуальных документов, у него в "Резерв+" появилась красная лента и надпись "Похоже, у вас есть нарушение правил воинского учета, обратитесь в ТЦК".

Гражданин поинтересовался, что ему следует сделать в такой ситуации.

Куда обращаться военнообязанному с красной лентой в "Резерв+"

Юрист Сергей Богун отметил, что в подобном случае существует один выход из ситуации — обращаться в территориальный центр комплектования.

"Обращайтесь с официальным обращением в ТЦК и СП о предоставлении разъяснений по этому вопросу", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали, почему у военного в "Резерв+" появляется статус "невоеннообязанный".