Бронювання за допомогою "Дії". Фото: УНІАН

Деяким українським організаціям доведеться переглянути кількість заброньованих працівників та привести її у відповідність до встановлених державою лімітів. Ця вимога стосується окремих підприємств оборонної та енергетичної галузей, а також організацій, що беруть участь у проєктах міжнародної технічної допомоги. Для них визначено різні граничні показники бронювання.

Відповідні зміни уряд затвердив постановою № 1452 від 19 листопада 2026 року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Kadroland.

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Для підприємств першої категорії максимальна частка заброньованих військовозобов’язаних становить 95% від загальної кількості таких співробітників. Це стосується критично важливих установ оборонно-промислового комплексу, визначених Міноборони, підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядників, а також українських виробників трансформаторного обладнання, що працюють для забезпечення енергетичної та газотранспортної систем.

При цьому співробітники, які безпосередньо беруть участь у виробничих процесах таких організацій, підлягають обов’язковому бронюванню. Можливість перевищити встановлену межу передбачена за рішенням Міноборони або Міненерго з урахуванням рекомендацій Координаційного центру.

Для міжнародних проєктів встановлено окрему межу

Інші правила діють для представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, визнаних критично важливими. Їм дозволено забронювати не більше половини військовозобов’язаних працівників, безпосередньо задіяних в одному проєкті, та не більше семи осіб.

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Збільшити кількість співробітників можна за рішенням державного секретаря Кабінету міністрів, якщо організація надішле обґрунтоване звернення. Однак навіть у такому випадку частка заброньованих не повинна перевищувати 50 % відповідної чисельності працівників.

Чи потрібно подавати заяву через "Дію"

У звичайному порядку пункт 9² постанови №76 передбачає, що роботодавець повинен протягом 10 робочих днів після перевищення встановленого ліміту надіслати через портал "Дія" заяву про скасування бронювання. Однак для організацій, на які поширюється дія постанови № 1452, передбачено тимчасове виключення. До 20 грудня 2026 року зазначена десятиденна вимога до них не застосовується. Це означає, що на перехідний період не потрібно подавати заяву саме в межах цього терміну після перевищення ліміту.

При цьому сам обов’язок привести чисельність заброньованих працівників у відповідність до встановлених норм зберігається. До 20 грудня організації мають переглянути списки з урахуванням таких обмежень:

до 95 % військовозобов’язаних працівників — для відповідних підприємств оборонної та енергетичної галузей;

до 50 % працівників, безпосередньо задіяних в одному міжнародному проєкті, але не більше семи осіб — для представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Постанова не передбачає автоматичного припинення бронювання всіх співробітників перелічених організацій. Роботодавцям необхідно перевірити чисельність заброньованих працівників, визначити перевищення встановленого ліміту та забезпечити відповідність новим вимогам до 20 грудня 2026 року. Можливість зберегти показники, що перевищують загальне обмеження, залежить від передбаченого законодавством узгодження.

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