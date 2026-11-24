Бронирование с помощью "Дии". Фото: УНИАН

Некоторым украинским организациям предстоит пересмотреть количество забронированных работников и привести его в соответствие с установленными государством лимитами. Требование касается отдельных предприятий оборонной и энергетической сфер, а также организаций, участвующих в проектах международной технической помощи. Для них определены разные предельные показатели бронирования.

Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением №1452 от 19 ноября 2026 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Kadroland.

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Для предприятий первой категории максимальная доля забронированных военнообязанных составляет 95% от общего количества таких сотрудников. Это касается критически важных учреждений оборонно-промышленного комплекса, определенных Минобороны, предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядчиков, а также украинских производителей трансформаторного оборудования, работающих для обеспечения энергетической и газотранспортной систем.

При этом сотрудники, непосредственно участвующие в производственных процессах таких организаций, подлежат обязательному бронированию. Возможность превысить установленный предел предусмотрена по решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

Для международных проектов установили отдельный предел

Другие правила действуют для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи, признанных критически важными. Им разрешено бронировать не более половины военнообязанных работников, непосредственно задействованных в одном проекте, и не более семи человек.

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Увеличить количество сотрудников можно по решению государственного секретаря Кабинета министров, если организация направит обоснованное обращение. Однако даже в таком случае доля забронированных не должна превышать 50% соответствующей численности работников.

Нужно ли подавать заявление через "Дію"

В обычном порядке пункт 9² постановления №76 предусматривает, что работодатель должен в течение 10 рабочих дней после превышения установленного лимита направить через портал "Дія" заявление об аннулировании бронирования. Однако для организаций, подпадающих под действие постановления №1452, предусмотрено временное исключение. До 20 декабря 2026 года указанное десятидневное требование к ним не применяется. Это означает, что на переходный период не нужно подавать заявление именно в рамках данного срока после превышения лимита.

При этом сама обязанность привести численность забронированных работников в соответствие с установленными нормами сохраняется. До 20 декабря организации должны пересмотреть списки с учетом следующих ограничений:

до 95% военнообязанных работников — для соответствующих предприятий оборонной и энергетической отраслей;

до 50% работников, непосредственно задействованных в одном международном проекте, но не более семи человек — для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Постановление не предусматривает автоматического прекращения бронирования всех сотрудников перечисленных организаций. Работодателям необходимо проверить численность забронированных работников, определить превышение установленного лимита и обеспечить соответствие новым требованиям к 20 декабря 2026 года. Возможность сохранить показатели выше общего ограничения зависит от предусмотренного законодательством согласования.

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