Система бронювання співробітників. Фото: УНІАН

Недотримання правил військового обліку на підприємстві може спричинити не лише адміністративні штрафи для відповідальних посадових осіб. Після оновлення порядку бронювання додаткові ризики з’явилися й для компаній, що мають статус критично важливих. Систематичні порушення з боку керівника можуть вплинути на розгляд заявок щодо збільшення кількості заброньованих співробітників.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів № 1328, яка набрала чинності 27 жовтня 2026 року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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За порушення правил військового обліку в особливий період посадовим особам загрожує штраф від 34 000 до 59 500 гривень. При цьому ТЦК може виявити недотримання вимог не тільки під час перевірки підприємства. Підставою для притягнення до відповідальності, наприклад, може стати невиконання розпорядження про оповіщення працівника або несвоєчасне подання відомостей про його працевлаштування. Обов’язки роботодавців у таких ситуаціях визначені постановою Кабміну № 1487.

Як порушення позначаються на бронюванні

Оновлений порядок передбачає, що Координаційний центр може відмовити у розгляді пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання, якщо зафіксовано систематичні порушення керівником вимог військового обліку. Йдеться про два та більше документально підтверджених випадки за останні 12 місяців та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за такі порушення. Це правило стосується саме заявок на збільшення кількості заброньованих працівників, а не автоматичного припинення вже наданого бронювання.

Окремий механізм стосується статусу критично важливого підприємства. Координаційний центр має право надсилати рекомендації щодо перегляду рішення, на підставі якого компанії було присвоєно такий статус. Остаточне рішення ухвалює уповноважений орган, тому рекомендація сама по собі не означає автоматичної втрати статусу. Якщо критичність підприємства згодом скасують, це може стати підставою для анулювання відстрочок його працівників.

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Що роботодавцям варто перевірити

Для посадових осіб також важливі терміни притягнення до адміністративної відповідальності: у особливий період стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Роботодавцям слід перевірити актуальність списків військового обліку, своєчасність подання повідомлень про прийняття на роботу та звільнення співробітників, проведення звірок та виконання розпоряджень ТЦК. Документи, що підтверджують виконання цих обов’язків, необхідно зберігати.

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