Система бронирования сотрудников. Фото: УНИАН

Несоблюдение правил воинского учета на предприятии может повлечь не только административные штрафы для ответственных должностных лиц. После обновления порядка бронирования дополнительные риски появились и для компаний со статусом критически важных. Систематические нарушения со стороны руководителя могут повлиять на рассмотрение заявок об увеличении количества забронированных сотрудников.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров №1328, вступившим в силу 27 октября 2026 года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на kadroland.

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За нарушение правил воинского учета в особый период должностным лицам грозит штраф от 34 000 до 59 500 гривен. При этом ТЦК может выявить несоблюдение требований не только во время проверки предприятия. Основанием для привлечения к ответственности, например, может стать невыполнение распоряжения об оповещении работника или несвоевременная подача сведений о его трудоустройстве. Обязанности работодателей в таких ситуациях определены постановлением Кабмина №1487.

Как нарушения отражаются на бронировании

Обновленный порядок предусматривает, что Координационный центр может отказать в рассмотрении предложений об увеличении объемов бронирования, если зафиксированы систематические нарушения руководителем требований воинского учета. Речь идет о двух и более документально подтвержденных случаях за последние 12 месяцев и/или привлечении руководителя к административной ответственности за такие нарушения. Это правило касается именно заявок на увеличение количества забронированных работников, а не автоматического прекращения уже предоставленной брони.

Отдельный механизм касается статуса критически важного предприятия. Координационный центр вправе направлять рекомендации о пересмотре решения, на основании которого компании присвоили такую критичность. Окончательное решение принимает уполномоченный орган, поэтому рекомендация сама по себе не означает автоматической потери статуса. Если критичность предприятия впоследствии отменят, это может стать основанием для аннулирования отсрочек его работников.

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Что работодателям стоит проверить

Для должностных лиц также важны сроки привлечения к административной ответственности: в особый период взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Работодателям следует проверить актуальность списков воинского учета, своевременность подачи сообщений о приеме и увольнении сотрудников, проведение сверок и исполнение распоряжений ТЦК. Документы, подтверждающие выполнение этих обязанностей, необходимо сохранять.

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