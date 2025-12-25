Відео
Головна Свята Зустрічайте Різдво 2025 — щирі побажання та святкові листівки

Зустрічайте Різдво 2025 — щирі побажання та святкові листівки

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 05:02
З Різдвом Христовим 2025 — красиві привітання у прозі, віршах та листівках
Українці у Львові відзначають Різдво. Фото: ukrainer.net

У четвер, 25 грудня, українці зустрічають одне з найсвітліших та найбільших свят — Різдво Христове. Цього дня хочеться ділиться теплом та дарувати посмішки. Принести радісь дуже просто — достатньо відправити щире привітання або листівку.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями з Різдвом Христовим 2025 у прозі, віршах та листівках.

Читайте також:

Різдво Христове 2025 — щирі та світлі привітання у прозі

З Різдвом Христовим, захисник(ця)! Дякую за мужність і силу, за кожен світанок під мирним небом, який ви виборюєте для України. Нехай Різдвяна зірка береже вас у дорозі й у бою, дарує здоров'я, світло в серці та надію.

*** 

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб добро було сильнішим за будь-які випробування, щоб надія не згасала, а віра додавала кроків уперед. Бережіть себе і пам'ятайте: світло завжди перемагає темряву.

*** 

З Різдвом Христовим! Хай навіть у темряві, без світла, у серці горить свій вогник надії. Бажаю сил, віри, що всі випробування минуть, а світло та мир обов'язково повернеться.

*** 

Світлого свята! Хай генератори гудуть, а свічки світять, але головне — щоб серця не холонули. Бажаю сили духу, підтримки рідних та миру в душі, який не вимкнути.

*** 

З Різдвом Христовим! Нехай ваш дім буде сповнений світла, сміху й добрих звісток, а серце — спокою та віри.

*** 

Щиро вітаю з Різдвом! Бажаю міцного здоров'я, родинного тепла й достатку. Хай кожен день дарує привід для усмішки та радості.

*** 

Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб найзаповітніші мрії ставали реальністю, а віра в мир і добро ніколи не згасала. 

*** 

З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято стане для вас справжньою зимовою казкою — з щирими емоціями, добрими сюрпризами та радісними зустрічами. 

*** 

Щасливого Різдва! Нехай ваші дні будуть сповнені любов'ю та натхненням, вечори — теплими розмовами й добрими спогадами, а кожен ранок приносить сили та нові можливості.

Красиві привітання з Різдвом Христовим 2025 у віршах українською мовою

Зі світлим Різдвом вітаю!
Бажаю від краю до краю
Здоров'я та мирного неба.
Хай справи вдаються, як треба.
Хай світлою буде дорога.
Хай геть оминає тривога.
На серці хай радісно буде.
Хай мир і добро будуть всюди!

***

На Різдво всі біди хай минають,
Янголи хату вашу оберігають.
Хай радість в душі завжди живе,
І Господь благословення своє дає!

***

Сім'ю щиро вашу вітаю!
І в день цей зимовий бажаю
В здоров'ї, турботі та злагоді жити,
Не мати причин, щоб тужити,
Хай буде це свято казковим,
Вітаю з Різдвом Христовим!

***

Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров'ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра.

Яскраві та теплі листівки з Різдвом Христовим 2025

Яскраві та теплі листівки з Різдвом Христовим 2025
Листівки з Різдвом Христовим 2025. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Різдвом Христовим 2025
Листівки з Різдвом Христовим 2025. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Різдвом Христовим 2025 у листівках
Листівки з Різдвом Христовим 2025. Колаж: Новини.LIVE
Різдво Христове 2025 — щирі та світлі привітання
Листівки з Різдвом Христовим 2025. Колаж: Новини.LIVE
Різдво Христове 2025 — листівки
Листівки з Різдвом Христовим 2025. Колаж: Новини.LIVE
Різдво 2025 — святкові листівки
Листівки з Різдвом Христовим 2025. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші святкові теми

Як привітати з Різдвом веселою колядкою, якщо йдеш у гості або хочеш відправити святкове повідомлення.

Які прості та красиві колядки можна вивчити з дітьми на Різдво.

Як слід правильно вітатися на Різдво Христове.

Які традиції святкування Різдва на Одещині під час війни.

Як відзначають Різдво у різних країнах світу.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
