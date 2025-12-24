З Різдвом Христовим 2025 — привітання та веселі колядки до свята

Українці відзначають Різдво Христове. Фото: kyivvlada.com.ua

Різдво Христове 2025 вже на порозі. Це велике свято об'єднує родини та наповнює оселі теплом. Святкування в Україні не обходиться без колядування. Саме колядки, які несуть добрі побажання зі святом, роблять цю дату особливою.

Новини.LIVE пропонує вам добірку добрих, щирих та веселих колядок на Різдво Христове 2025.

Веселі колядки для тих, хто збирається у гості на Різдво 2025

Якщо плануєте завітати до друзів чи рідних на Різдво, короткі жартівливі колядки та святкові вірші стануть чудовим способом привітати господарів і подарувати всім гарний настрій. Вони легко запам'ятовуються та просто виконуються.

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м'яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!

***

Ми прийшли колядувати,

Ви готуйтесь наливати —

Приготуйте ви вино,

Щоб рікой воно текло.

***

Колядую, колядую,

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам,

Буде добре Вам і нам.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок.

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!

Українці у Львові святкують Різдво. Фото: zbruc.eu

Красиві колядки, які можна відправити повідомленням, щоб привітати з Різдвом 2025

Різдво — це пора, коли особливо хочеться ділитися теплом і приносити радість. Та нерідко наші рідні й друзі зустрічають свята далеко від нас. У такому разі веселі колядки, надіслані в повідомленні, стають щирим способом передати гарний настрій.

Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!

***

Хай джазовий настрій зимових свят

До вас прилетить на крилах коляд!

Хай спокій, як кіт білий, ляже до ніг

Дивитись, як тихо падає сніг!

Адже на Різдво ви так довго чекали —

Побути в теплі зі своїми думками!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Із Різдвом Христовим

Ми щиро вітаєм!

Щастя й здоров'я

Ми усім бажаєм!

Нехай віра в серці

Кожного засяє,

Матір Божа з неба

Усіх привітає!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

***

Хай Різдво у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці!

І принесе у вашу хату

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує вам здоров'я.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

З Різдвом!

***

Мир і щастя в вашій хаті,

Щоб були усі багаті,

Щоб колядочка лунала,

І кутя щоб смакувала,

Пампушки були рум'яні,

Ну і ви недуже п'яні.

З Різдвом Христовим!

