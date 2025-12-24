С Рождеством Христовым 2025 — поздравления и веселые колядки к празднику

Украинцы отмечают Рождество Христово. Фото: kyivvlada.com.ua

Рождество Христово 2025 уже на пороге. Этот большой праздник объединяет семьи и наполняет дома теплом. Празднование в Украине не обходится без колядования. Именно колядки, которые несут добрые пожелания с праздником, делают эту дату особенной.

Новини.LIVE предлагает вам подборку добрых, искренних и веселых колядок на Рождество Христово 2025.

Веселые колядки для тех, кто собирается в гости на Рождество 2025

Если планируете посетить друзей или родных на Рождество, короткие шуточные колядки и праздничные стихи станут отличным способом поздравить хозяев и подарить всем хорошее настроение. Они легко запоминаются и просто исполняются.

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м'яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!

***

Ми прийшли колядувати,

Ви готуйтесь наливати —

Приготуйте ви вино,

Щоб рікой воно текло.

***

Колядую, колядую,

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам,

Буде добре Вам і нам.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок.

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!

Украинцы во Львове празднуют Рождество. Фото: zbruc.eu

Красивые колядки, которые можно отправить сообщением, чтобы поздравить с Рождеством 2025

Рождество — это пора, когда особенно хочется делиться теплом и приносить радость. Но нередко наши родные и друзья встречают праздники далеко от нас. В таком случае веселые колядки, присланные в сообщении, становятся искренним способом передать хорошее настроение.

Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!

***

Хай джазовий настрій зимових свят

До вас прилетить на крилах коляд!

Хай спокій, як кіт білий, ляже до ніг

Дивитись, як тихо падає сніг!

Адже на Різдво ви так довго чекали —

Побути в теплі зі своїми думками!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Із Різдвом Христовим

Ми щиро вітаєм!

Щастя й здоров'я

Ми усім бажаєм!

Нехай віра в серці

Кожного засяє,

Матір Божа з неба

Усіх привітає!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

***

Хай Різдво у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці!

І принесе у вашу хату

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує вам здоров'я.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

З Різдвом!

***

Мир і щастя в вашій хаті,

Щоб були усі багаті,

Щоб колядочка лунала,

І кутя щоб смакувала,

Пампушки були рум'яні,

Ну і ви недуже п'яні.

З Різдвом Христовим!

