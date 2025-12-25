С Рождеством Христовым 2025 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы во Львове отмечают Рождество. Фото: ukrainer.net

В четверг, 25 декабря, украинцы встречают один из самых светлых и больших праздников — Рождество Христово. В этот день хочется делится теплом и дарить улыбки. Принести радость очень просто — достаточно отправить искреннее поздравление или открытку.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с Рождеством Христовым 2025 в прозе, стихах и открытках.

Рождество Христово 2025 — искренние и светлые поздравления в прозе

С Рождеством Христовым, защитник(ца)! Спасибо за мужество и силу, за каждый рассвет под мирным небом, который вы завоевываете для Украины. Пусть Рождественская звезда бережет вас в дороге и в бою, дарит здоровье, свет в сердце и надежду.

***

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы добро было сильнее любых испытаний, чтобы надежда не угасала, а вера добавляла шагов вперед. Берегите себя и помните: свет всегда побеждает тьму.

***

С Рождеством Христовым! Пусть даже в темноте, без света, в сердце горит свой огонек надежды. Желаю сил, веры, что все испытания пройдут, а свет и мир обязательно вернется.

***

Светлого праздника Пусть генераторы гудят, а свечи светят, но главное — чтобы сердца не остывали. Желаю силы духа, поддержки родных и мира в душе, который не выключить.

***

С Рождеством Христовым! Пусть ваш дом будет полон света, смеха и добрых вестей, а сердце — спокойствия и веры.

***

Искренне поздравляю с Рождеством! Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и достатка. Пусть каждый день дарит повод для улыбки и радости.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы самые заветные мечты становились реальностью, а вера в мир и добро никогда не угасала.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник станет для вас настоящей зимней сказкой — с искренними эмоциями, добрыми сюрпризами и радостными встречами.

***

Счастливого Рождества! Пусть ваши дни будут наполнены любовью и вдохновением, вечера — теплыми разговорами и добрыми воспоминаниями, а каждое утро приносит силы и новые возможности.

Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2025 в стихах на украинском языке

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров'я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

На Різдво всі біди хай минають,

Янголи хату вашу оберігають.

Хай радість в душі завжди живе,

І Господь благословення своє дає!

***

Сім'ю щиро вашу вітаю!

І в день цей зимовий бажаю

В здоров'ї, турботі та злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!

***

Бажаю вам добра,

Від Різдва і до Різдва,

Щоб здоров'ям, щастям в хаті,

Ви були завжди багаті.

Спокій в домі, сонце ясне,

Хай ніколи не погасне,

Хай у добрі проживає

Вся ваша родина.

Колядуйте, веселіться,

Бо весела днина.

Я щиро бажаю веселих вам свят,

Куті, пампушків, українських коляд.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

Яркие и теплые открытки с Рождеством Христовым 2025

Открытки с Рождеством Христовым 2025. Коллаж: Новини.LIVE

