Україна
Зимове сонцестояння 2025 — красиві листівки та душевні побажання

Зимове сонцестояння 2025 — красиві листівки та душевні побажання

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 06:01
З днем зимового сонцестояння 2025 — привітання у листівках та своїми словами
Дівчина на фоні сходу сонця. Фото: АІ

​Сьогодні, 21 грудня, ми зустрічаємо найдовшу ніч року — зимове сонцестояння. Це день, коли світло перемагає пітьму. Саме з цього моменту тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься. У цей час хочеться ділитися світлом, нагадувати близьким, що навіть у найтемніший період життя завжди є місце для надії, тепла й добрих слів.

Новини.LIVE ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках до дня зимового сонцестояння.

Читайте також:

Красиві привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою

В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!

***

У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.

***

Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!

***

Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.

Зимове сонцестояння 2025 — душевні побажання своїми словами 

Нехай день зимового сонцестояння принесе у ваше життя більше світла, тепла, радості й щасливих моментів. Щирі вітання з цим особливим днем.

***

Вітаю з днем зимового сонцестояння! Нехай цей морозний і магічний день подарує вам світлі емоції, внутрішній спокій і віру в добрі зміни.

***

З днем зимового сонцестояння! Нехай усе зайве й важке залишиться у минулому, мов темрява найдовшої ночі. А новий день принесе ясні думки, душевне тепло та позитивний настрій.

***

Бажаю, щоб це особливе свято наповнило серце миром, затишком і світлом, а ранок розпочався з усмішки та приємних слів. З днем зимового сонцестояння!

***

День зимового сонцестояння — це час теплих почуттів і щирих емоцій. Нехай він подарує вам святковий настрій, душевну радість і багато світлих моментів поруч із близькими.

***

День сонцестояння приносить надію та нагадує: світло завжди повертається. Нехай у вашому житті буде більше радості, тепла, гармонії та щастя. Щирих і світлих свят.

​День зимового сонцестояння 21 грудня — привітання у листівках

​День зимового сонцестояння 21 грудня — привітання у листівках
Листівки з днем зимового сонцестояння 2025. Колаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з днем зимового сонцестояння
Листівки з днем зимового сонцестояння 2025. Колаж: Новини.LIVE
Зимове сонцестояння 2025 — душевні побажання
Листівки з днем зимового сонцестояння 2025. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у зимове сонцестояння.

Також ми ділилися місячним календарем справ на січень 2026 року.

свята привітання листівки побажання зимове сонцестояння 21 грудня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
