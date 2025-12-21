З днем зимового сонцестояння 2025 — привітання у листівках та своїми словами

Дівчина на фоні сходу сонця. Фото: АІ

​Сьогодні, 21 грудня, ми зустрічаємо найдовшу ніч року — зимове сонцестояння. Це день, коли світло перемагає пітьму. Саме з цього моменту тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься. У цей час хочеться ділитися світлом, нагадувати близьким, що навіть у найтемніший період життя завжди є місце для надії, тепла й добрих слів.

Новини.LIVE ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках до дня зимового сонцестояння.

Красиві привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою

В день чарівний цей

Загадай бажання,

побажаю нині

Тільки процвітання.

З днем зимового сонцестояння!

***

У день сонцестояння

Я бажаю щастя,

Щоб пішли всі біди,

Прикрощі й напасті.

***

Нехай сьогодні день короткий,

Не будем всі ми сумувать,

Адже повільно і потрохи

Почне день сонце додавать!

Хай буде з кожним днем світліше

На вулиці, в душі, кругом!

І жити стане веселіше,

І світ наповниться добром!

***

Сонцестояння зимове прийшло,

З чим я тебе і вітаю!

Живе в сердечку нехай тепло,

Любов і радість тебе не минають.

Зимове сонцестояння 2025 — душевні побажання своїми словами

Нехай день зимового сонцестояння принесе у ваше життя більше світла, тепла, радості й щасливих моментів. Щирі вітання з цим особливим днем.

***

Вітаю з днем зимового сонцестояння! Нехай цей морозний і магічний день подарує вам світлі емоції, внутрішній спокій і віру в добрі зміни.

***

З днем зимового сонцестояння! Нехай усе зайве й важке залишиться у минулому, мов темрява найдовшої ночі. А новий день принесе ясні думки, душевне тепло та позитивний настрій.

***

Бажаю, щоб це особливе свято наповнило серце миром, затишком і світлом, а ранок розпочався з усмішки та приємних слів. З днем зимового сонцестояння!

***

День зимового сонцестояння — це час теплих почуттів і щирих емоцій. Нехай він подарує вам святковий настрій, душевну радість і багато світлих моментів поруч із близькими.

***

День сонцестояння приносить надію та нагадує: світло завжди повертається. Нехай у вашому житті буде більше радості, тепла, гармонії та щастя. Щирих і світлих свят.

​День зимового сонцестояння 21 грудня — привітання у листівках

Листівки з днем зимового сонцестояння 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з днем зимового сонцестояння 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з днем зимового сонцестояння 2025. Колаж: Новини.LIVE

