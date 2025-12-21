З днем зимового сонцестояння 2025 — привітання у листівках та своїми словами

Зимове сонцестояння 2025 — красиві листівки та душевні побажання
Сьогодні, 21 грудня, ми зустрічаємо найдовшу ніч року — зимове сонцестояння. Це день, коли світло перемагає пітьму. Саме з цього моменту тривалість світлового дня поступово збільшуватиметься. У цей час хочеться ділитися світлом, нагадувати близьким, що навіть у найтемніший період життя завжди є місце для надії, тепла й добрих слів.
Новини.LIVE ділиться теплими та душевними привітаннями у прозі, віршах та листівках до дня зимового сонцестояння.
Красиві привітання з днем зимового сонцестояння у віршах українською мовою
В день чарівний цей
Загадай бажання,
побажаю нині
Тільки процвітання.
З днем зимового сонцестояння!
***
У день сонцестояння
Я бажаю щастя,
Щоб пішли всі біди,
Прикрощі й напасті.
***
Нехай сьогодні день короткий,
Не будем всі ми сумувать,
Адже повільно і потрохи
Почне день сонце додавать!
Хай буде з кожним днем світліше
На вулиці, в душі, кругом!
І жити стане веселіше,
І світ наповниться добром!
***
Сонцестояння зимове прийшло,
З чим я тебе і вітаю!
Живе в сердечку нехай тепло,
Любов і радість тебе не минають.
Зимове сонцестояння 2025 — душевні побажання своїми словами
Нехай день зимового сонцестояння принесе у ваше життя більше світла, тепла, радості й щасливих моментів. Щирі вітання з цим особливим днем.
***
Вітаю з днем зимового сонцестояння! Нехай цей морозний і магічний день подарує вам світлі емоції, внутрішній спокій і віру в добрі зміни.
***
З днем зимового сонцестояння! Нехай усе зайве й важке залишиться у минулому, мов темрява найдовшої ночі. А новий день принесе ясні думки, душевне тепло та позитивний настрій.
***
Бажаю, щоб це особливе свято наповнило серце миром, затишком і світлом, а ранок розпочався з усмішки та приємних слів. З днем зимового сонцестояння!
***
День зимового сонцестояння — це час теплих почуттів і щирих емоцій. Нехай він подарує вам святковий настрій, душевну радість і багато світлих моментів поруч із близькими.
***
День сонцестояння приносить надію та нагадує: світло завжди повертається. Нехай у вашому житті буде більше радості, тепла, гармонії та щастя. Щирих і світлих свят.
День зимового сонцестояння 21 грудня — привітання у листівках
